Casi un mes y medio ha tardado Antonio Martínez Ares en volver a hablar de Carnaval de Cádiz en público tras el paso de ‘El perro andaluz’ por el Concurso del Falla. Con claridad, sin tapujos, sin evitar casi ninguna pregunta, sin evasivas y también con un discurso que desprende desesperanza en lo relativo a un Concurso que satisfaga sus aspiraciones. Tan desilusionado que ya no pertenece a ninguna asociación carnavalesca.

Sin embargo, su inconformismo innato le impide acatar en silencio lo que ve. Por eso, no faltan las críticas a la actuación del jurado, al alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, y también a la concejala de Fiestas, María Romay. Eso sí, la cara del autor cambia cuando habla de su comparsa, de su matrimonio «vivo» con el público y con el grupo. Una apuesta firme que será su única bandera en el futuro.

–¿Está satisfecho con el cuarto premio de ‘El Perro andaluz’?

–Muy satisfecho con la propuesta de ‘El Perro Andaluz’. Complicada, compleja, arriesgada, difícil, en un año feo en muchos aspectos por muchas cuestiones. Superado con creces, creo, el reto de ‘La eternidad’. Lo del cuarto premio, al fin y al cabo, no es más que una cuestión de gustos.

–¿Cree que se ha entendido todo el repertorio?

–En preliminares nadie me hizo esa pregunta, por lo visto todo el mundo la entendió. A raíz de un pasodoble en cuartos ya se abre la veda de si se ha entendido o no. Yo, personalmente, no tengo ningún problema por entender la comparsa. Es una comparsa que está llena de simbolismo, de muchos recovecos que tienen que ver con mucha parte de la vida de los andaluces, de los que estamos y de los que no, de los que se fueron, de los que murieron, de los que han formado parte de su literatura y de su historia. Sé que es una comparsa compleja pero hasta el punto de que no se entienda, no, pero no es mi problema. Yo estoy muy contento con mi propuesta y, reitero, que en preselección nadie me lo dijo. En mi vida carnavalesca he escuchado cosas menos entendibles y a día de hoy no sé ni lo que son, y no pasa nada. Puedo entender que la gente pueda pensar que es una historia súper extraña.

–¿Esta crítica le va a hacer cambiar su modelo de comparsa, más elaborada y con más simbolismo, que ha caracterizado esta última etapa?

–No, si tuviera que estar tomando anotaciones de la gente de la calle sobre lo que tengo que hacer y lo que no, y los gustos personales de cada uno, evidentemente saldría un Frankenstein que no me gustaría ni a mí. Yo hago lo que me gusta y entiendo que todo el mundo que participa hace lo que le gusta. Otra cosa es si le gusta a los demás, pero, por supuesto, no voy a cambiar mi forma de componer, voy a seguir mi camino, me lleve donde me lleve.

«Si tengo en cuenta el gusto personal de la gente, saldría un Frankenstein que no me gustaría ni a mí»

–En la primera letra de presentación dejaba abierta la posibilidad de una nueva ausencia en el Concurso ¿Se ha planteado algún descanso ya?

–La letra lo que intenta decir, en este caso, es que va a llegar un momento en el que ya no voy a ser ese personaje, en primera línea de batalla, intentando optar siempre a la Final. No digo en ningún momento que me voy. Pero me pareció sensato y coherente hacer ese pasodoble, teniendo en cuenta que el año pasado dijo adiós Antonio Martín, sabiendo que es algo que nos va a pasar a todos, porque es una ley de vida. Sí es cierto que antes o durante el proceso de creación de la agrupación de este año, me planteé un descanso pero por problemas de salud. No sabía si iba a llegar a tiempo y he llegado a lo justo porque hasta mediados de octubre yo no estuve en los ensayos, así que lo he tenido complicado. Algún año o algunos años, alternos, descansaré. Necesitaré tener un poco de perspectiva, pero no sé cuándo.

–¿Qué tiene Martínez Ares y su comparsa para tener detrás toda una legión de aficionados?

–No lo sé, si lo supiera lo adoptaría en otras facetas de mi vida además del Carnaval. Tengo muchísima suerte de poder tener un algo, que no sé qué es, que hace que los planetas se alinean en un momento determinado. Me alegro mucho de que esas cosas sucedan, y por eso hice el pasodoble. Sé que algún día no pasará, así que quería estar agradecido de esto. Estoy viviendo otra época de mi vida que quiero degustarla y digerirla con muchísimo cariño y sabiendo que se vive el día a día. El matrimonio sigue estando muy vivo, tanto con el público como con la agrupación. Estamos todos muy contentos.

–¿Cómo ha visto la modalidad?

–No he escuchado ninguna modalidad. He estado dedicado a lo mío, tenía ganas de darle una forma bonita, distinta, me he comido mucho el coco y no he tenido tiempo. No he seguido absolutamente nada.

–¿Qué le parece el actual modelo de Concurso?

–Seguimos dándole vueltas a un sistema y mientras eso ocurre, no tenemos sistema. El que se quejen los que han ganado de que este concurso no funciona es buenísimo y demuestra que estamos ante un sistema fallido. El sistema está mal y lo saben hasta los que hacen el sistema.

–Hubo mucho empeño por vuestra parte en cambiar el Concurso con la llegada de ‘Kichi’ a la Alcaldía, pero dos años después, ¿ha cambiado algo, más allá de que todas las modalidades tienen voto en el Patronato?

–¿Ya tenemos voto en el Patronato?. Vaya, han tenido que pasar como dos años. Este tipo de cosas, con un gobierno de izquierdas y con alguien que ha mamado el Carnaval, como el alcalde de Cádiz, en eso no se puede tardar dos años. Porque no se tardaron dos años en poner una Final de cuatro, porque es una decisión personal del alcalde. Me gusta y yo la quiero. Eso sí, pero que tengamos voz y voto, no. Pues hasta luego. Yo me voy a mi casa. En este Concurso, si tú te pones a luchar y quieres hacer un plante, como se pensó en su momento, y no sales, vas a dejar cuatro o cinco huecos, que van a ocupar otros, y que están frotándose las manos porque salir van a salir. Y no te van a ayudar en esta batalla. Solitos vamos a estar.

No ha habido cambios ni va a haber porque da igual. No se va a cambiar nada. Esto está tan bien hecho y tan bien encorsetado, tan milimétricamente formado, que al final cuando te das cuenta y quieres cambiar ciertas cosas, es imposible. Lo mejor que podría pasar sería hacer una nueva figura, que se intentó, y ni eso se pudo conseguir. Yo ya no estoy en la asociación de comparsistas y tampoco en Autores, donde pedí la baja hace tiempo. No estoy en ninguna.

–¿Ha leído las críticas de Antonio Martín hacia su persona? ¿Le han dolido? ¿Qué le han parecido?

–Sí, las he leído. No voy a hablar de eso. No me han dolido.

–Martínez Ares fue uno de los autores del Carnaval que respaldó a ‘Kichi’ en la investidura, ¿sigue apoyando su gestión al frente del Ayuntamiento?

–Bueno, le di un abrazo a ‘Kichi’, soy amigo de él y me alegré mucho por él. Yo soy de izquierdas pero no tengo por qué ser de Podemos. Apoyo muchas cosas de ‘Kichi’ y hay otras cosas que no me gustan de él. Creo que en dos años de Gobierno muy pocas cosas se pueden hacer y lo que está haciendo no lo veo mal, teniendo en cuenta que Cádiz es una ciudad muy complicada para casi todo. Un político necesita como mínimo dos legislaturas para abordar el proyecto que tiene.

Soy amigo de Kichi pero no me he sentido respaldado carnavalescamente hablando con el apoyo a la asociación y en la nueva creación de un estamento que sea capaz de dar dignidad y legitimidad al Concurso, ni siquiera de hacer del Carnaval una industria. Creo que como político tiene muy claro un Museo que como política tenía muy clara Teófila, y que como políticos tienen muy claro todos los políticos, y ahí no voy a entrar en absoluto porque ni me gusta el sitio ni me gusta el modelo. Creo que él podría haber hecho más en ese aspecto, en la lucha carnavalesca. Sí es cierto que yo me retiré y lo sigo apoyando en cuestiones que tienen que ver con la ciudad. Mi voto sigue siendo de izquierdas y eso lo sabe todo el mundo, y por supuesto sabe todo el mundo que si tengo que hacerle un pasodoble a Kichi, se lo haré. Hasta ahora estoy tomando el pulso, lo mismo cae, no lo sé.

–¿Qué le parece la polémica suscitada a raíz del disfraz que vestía la concejala de Fiestas en la Gran Final?

–A mí me parece perfecto que cada uno vista como quiera. Yo cuando vi el disfraz me pareció genial, me encantó. Otra cosa es que yo creo recordar que María criticó el vestido de la Pedroche y al final pues ha pasado exactamente lo mismo. El hecho de asumir un rol feminista, que yo lucho por ello y tengo y debo apoyarlo totalmente, lo veo perfecto pero a aveces se critican ciertos patrones de ciertas personas que hacen lo mismo. Lo de María me pareció una apuesta valiente, que eso llegara a una foto, a estar en plataformas, a dar una visión de libertad en el Carnaval, era lo que se buscaba, pero no se debería criticar ese tipo de comportamientos cuando pasan en otras personas.

«Un Carnaval machista»

Al hilo de esta cuestión, una agrupación sale a cantar y los 15 componentes tienen un disfraz que por lo que sea marcan un paquete increíble, posiblemente no pasa nada y no tenga repercusión. Ahora, si lo hacen 15 chicas, estamos hablamos de otra historia. Por eso yo creo que la intención de María fue valiente pero no sé sí criticó realmente otras historias. Si lo hizo buscando lo que buscaba, lo consiguió, porque éste sigue siendo un Carnaval machista, súpermachista.

–¿Tiene alguna idea de cara al año que viene?

–No tengo ideas. No es que sea malo. Las ideas vendrán. El año pasado fue feo por muchas cosas y quiero aprender de los errores. Me voy a callar la boca para todo, bueno para todo, porque he dicho muchas cosas ya hoy.

–También ha sido reconocido este año con el Baluarte del Carnaval 2018…

–Es uno de los premios insignias del Carnaval. Yo que no soy muy de premios, por supuesto que lo voy a recoger con mucho cariño, pero me da una vergüenza terrible. Hay muchas personas que han hecho posible que esto siga y ser uno de los elegidos de esta lista es magnífico.

–¿Qué proyectos tiene sobre la mesa?

–Hemos hecho cosas con Pasión Vega, que ya ha empezado con su disco nuevo. Hicimos una colaboración en el disco de Kanka. Y ahora mismo estoy a expensas de un par de cosas, que lo mismo salen o no, pero no tengo autorización para hablar de nada. Hay gente que me llama para hacer un libro de Cádiz y Carnaval, la modita ahora, y por supuesto, creo que no es el momento. Necesito sentarme y saber qué voy a hacer en este tiempo. Espero en este tiempo pensar también para la comparsa, que el año pasado llegué un poco a trompicones. Me gustaría ponerme en dos meses, al menos, a pensar. En principio sí estaré en el Concurso de 2019. Si no estoy, la gente dirá que es porque me he llevado un cuarto premio, y si no pasas a la Final, te vas porque no has pasado…