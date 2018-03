–¿Por qué no ha ganado ‘El Perro Andaluz’?

–Eso tendrías que habérselo preguntado al jurado. Yo he tenido muy claro que en determinado momento del Concurso, nosotros no estábamos ni en la Final. Demasiado bien hemos quedado. Este jurado lo ha soltado todo durante todos los días. Yo no me quejo del premio, porque al fin y al cabo es cuestión de gustos, la incompetencia es otra cosa y la falta de respeto con los compañeros y la gente del Carnaval de Cádiz ha sido todos los días. Un día sí y otro día también, ellos daban señas y puntuaciones con cualquier persona. Si yo te digo esto, la gente podrá pensar que yo estoy mosqueado porque me he llevado un cuarto premio, pero a mí te juro que el cuarto premio me da exactamente igual. Yo voy en contra de la incompetencia y la falta de respeto. De hecho, se tendría que haber impugnado desde los primeros días, pero nadie lo ha hecho. Y no es cuestión de la manera de elegir el jurado, es una cuestión personal.