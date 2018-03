Durante la actuación del cuarteto de Javi Aguilera y Ángel Piulestán, ‘Los de la Gran Puñeta’, se ha producido un incidente desagradable que sólo se ha quedado en eso. No ha pasado a mayores. Durante la actuación de la agrupación, los cuarteteros han introducido un burro en el escenario durante la parodia y el tema libre. Media hora ahí subido.

Y a la concejala de Fiestas María Romay no le ha hecho ninguna gracia. El actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz se ha opuesto a la utilización de animales en espectáculos públicos, afectando por ejemplo al circo. Y por ello considera que se estaba vulnerando la ordenanza, para más ‘inri’ en un espectáculo organizado por el Consistorio.

Romay ha esperado a que terminase la interpretación y ha bajado inmediatamente a bambalinas para pedir explicaciones. No entendía que se hubiera saltado la norma y recriminaba al cuarteto su actitud, pues considera que el animal estaba sufriendo. Una reprimenda que no encajaban bien los miembros del cuarteto.

“Nosotros pedimos permiso al Patronato”

Selu Piulestán atendía a Onda Cádiz Radio para aportar su versión. “Nosotros pedimos permiso al Patronato, comunicándole que queríamos traer un burro para hacer una parte de la parodia. No teníamos ningún tipo de problema. Pero a la señorita concejala no le ha hecho mucha gracia por lo de meter animales en espectáculos públicos. Pero no es la primera vez que se trae un burro en el Carnaval. ‘Aguas claras’, ‘Don Quijote’ de Los Carapapas, y también se ha representado ‘Bodas de Sangre’ con caballos”.

“No hemos hecho apología de ningún tipo de maltrato. Cada cual allá con su conciencia y su ideología. Si se ha ofendido alguien, pido perdón”, terminaba el cuartetero, algo afectado y sin querer alimentar la polémica. Queda por saber si este conflicto tiene recorrido con alguna denuncia.