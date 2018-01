María Romay, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, ha analizado la actualidad del Concurso de Agrupaciones que acaba de arrancar y que va a tener en vilo a muchos aficionados durante un mes. Desde el palco de la Cadena COPE en el Gran Teatro Falla, Romay explicaba el porqué de los cambios en el COAC.

“Cuando llegué a la Delegación de Fiestas nos propusimos que entre todos pusiéramos en pie todos aquellos cambios que podían mejorar la organización del concurso. No hay que tener miedo al cambio y con mucha humildad si hay que rectificar. Los cambios del año pasado han tenido buena aceptación, algunos han tenido que volver atrás por diversas cuestiones pero tratamos siempre de mejorar el COAC”.

En cuanto a varias de las polémicas con las que ha comenzado el concurso, la edil de fiestas no tiene reparos en reconocer los errores en la calificación que las agrupaciones van a tener en la primera fase. “Sabemos que entre los cambios este ha sido de los más polémicos. Había que darle posibilidad al jurado de escuchar a todas las agrupaciones y viendo el nivel del concurso decidiera quien debía pasar. Quizás la palabra apto o no apto no es la más indicada. Estuvimos hablando de ello y el Patronato ha entendido que esa palabra no era la mejor y ya estamos hablando a que el año que viene lo cambiemos a ‘clasificado o no clasificado’ porque así no se valora las aptitudes como artista”.

María Romay, sobre la acreditación de los medios

Otro asunto importante ha sido la colaboración entre la Asociación de la Prensa de Cádiz y el Ayuntamiento por el que el sistema de acreditaciones del COAC ha requerido titulados periodistas y dados de alta. Romay recuerda que “nuestro concurso ha alcanzado unos niveles muy altos de fama y notoriedad que hace que cualquier medio digital, físico o tradicional quiera estar presente en estos acontecimientos que hay en el Teatro Falla. Entendemos la controversia pero en este pacto con la APC queríamos aliviar la precariedad que sufre este sector. Sabemos que hay mucha gente que no tiene la titulación y con mucha valía pero también sabemos que hay intrusismo y explotación de los profesionales. No podemos dar por válido que cualquier plataforma pueda estar acreditado porque entonces los aficionados se quedan con menos entradas para estar en el Teatro”.

Por último, cuestionada por la ubicación de la carpa municipal, Romay espera encontrar el mejor emplazamiento. “Tenemos pocos espacios y en el Puerto de Cádiz va a ser difícil porque impedimos el desarrollo de la actividad portuaria pero vamos a tratar que se contente al mayor número de vecinos posibles. El emplazamiento ideal es el puerto en el lugar de los conciertos de la Gran Regata”.