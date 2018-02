El Carnaval de Cádiz 2018 terminará en los juzgados. Así lo confirmó ayer la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, María Romay, que presentará una denuncia contra Rafael Pastrana, autor del coro ‘Los chimenea’, por las acusaciones vertidas contra ella en un artículo de opinión publicado en Diario de Cádiz.

En dicho artículo, Pastrana acusa a la edil de influir en el veredicto del jurado del pasado Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2018 y además hace referencia de forma despectiva al disfraz que lució la concejala de Podemos durante la pasada Final del certamen de coplas del Gran Teatro Falla y por el que Romay ha acaparado el protagonismo en esta última semana en los medios de comunicación y redes sociales con numerosas opiniones sobre su tipo de Diosa Gades.

Romay ya ha adelantado que Rafael Pastrana tendrá que responder a estas acusaciones ante los tribunales, ya que será denunciado por un presunto delito de injurias y calumnias y odio por cuestión de sexo. La edil no está dispuesta a pasar por alto una acusación que pone en entredicho la credibilidad del certamen de coplas más importante de la ciudad y también de Andalucía y que también falta el respeto a los grupos ganadores de la presente edición.

La edil de Podemos también acusa al autor del coro Los chimenea de machismo a raíz de su artículo, en el que llega a insinuar que la edil de Podemos fue desnuda el pasado 9 de febrero a la Final del Falla.

El artículo de opinión de Rafael Pastrana no solo ha tenido respuesta por parte de la concejala de Fiestas y las reacciones se han extendido a otros aludidos como el presidente del jurado, Jesús Monje y al autor del coro ganador, Luis Rivero.

Jesús Monje hizo un comunicado de inmediato en las redes sociales, en el que negó la influencia de Romay en el fallo del jurado. “Quiero dejar claro que las únicas personas que han entrado en el palco donde se puntúa y se han tomado todas las decisiones son los vocales, presidente y el notario. Nadie más, ninguna concejala ha entrado allí para nada y menos a decidir premios. Ni concejalas, ni concejales ni nadie…No ha entrado nadie que no formara parte de los mienbros citados. Ya está bien por Dios…compañerismo señores, compañerismo”, apuntaba.

Por su parte, Luis Rivero, autor del coro ganador, ‘Vive, sueña, canta’, también quiso defenderse y aseguró que “yo no sé quien entra o no entra en el palco, me dedico a ensayar y cantar, nada más. Pero tengo claro que si dudo de las intenciones del jurado o de la capacidad de alguno de sus miembros, o de no se qué tipo de intereses… no me presento a concurso alguno”.Sin duda, la polémica está servida.