El Jurado Oficial del Concurso del Falla ya ha hecho públicas las puntuaciones de la modalidad de coros, no sólo las globales si no desgranadas en cada una de las piezas y en las distintas sesiones. Se contabilizan tres pases ya que con el cambio de reglamento en preliminares los vocales sólo decidían si el grupo era apto o no apto.

Pocas sorpresas. Pocas remontadas, y es que las posiciones se han ido definiendo con escasísimos cambios. Entre los apartados más destacados, se distingue que el coro de Luis Rivero ‘Vive, sueña, canta’ sólo ganó a su competidor ‘Los chimenea’ en cuartos de final. El grupo de Rivero aventajó al de Faly Pastrana en esta fase con tres puntos, y después el veterano corista ha ido recortando en los dos siguientes pases pero sin lograr consumar la remontada. Finalmente, la diferencia fue de menos de un punto (714,03 por 713,21). Tanto en semis como en la final al Jurado les gustó más ‘Los chimenea’.

El Coro de Luis Rivero ‘Vive, sueña, canta’

La pieza que ha marcado la diferencia entre ambas agrupaciones ha sido el popurrí, muy superior el mixto. En tangos ha existido igualdad si bien en las últimas fases han ido ganando los de Pastrana. Como anécdota, el cuplé a Quique Pina el mismo día de su detención ha sido el segundo más puntuado del Concurso. Y en una competición tan igualada, marca diferencias. El tango más puntuado, aunque ha estado todo muy apretado, fue el primero de ‘Los chimenea’ en la final contra Celia Villalobos, y posteriormente el segundo a las personas entrañables de Cádiz, desde la Uchi a Carlos el legionario, pasando por Macarti, y terminando en Paco Alba.

‘Rockola’ firmaba el tercer mejor tango, el de la Final al amor libre. Precisamente, la única remontada la protagonizaba este grupo. El coro de Los estudiantes empezó cuarto en cuartos de final y así siguió en semifinales, pero en la final superó al ‘Don taratachín’ de Julio Pardo. De nuevo es el popurrí lo que más convence y lo que distancia al coro tradicional del moderno.

‘El diablo se viste de coro’ de Nandi Migueles y ‘Tiempos modernos’ de García Argüez y Tino Tovar no tuvieron opciones de aspirar a la Gran Final. En cambio, entre este último y el chiclanero de ‘Las mil y una historias’ hubo once centésimas de diferencia. Lo justo para que uno se clasificara y el otro no.

Estas son las PUNTUACIONES DE LOS COROS. Pinche en este ENLACE.