Solo ocho y con algunas sorpresas en la autoría. Curiosamente, solo 8 de los cuplés interpretados por las chirigotas que participaron en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2018 obtuvieron una nota sobresaliente por parte del jurado del certamen del Falla. Además, llama la atención que entre los cinco mejor valorados, se encuentran dos de las letras interpretadas por la chirigota del Bizcocho, ‘No te quemes todavía’, que incluso quedándose fuera de las semifinales del Concurso, se sitúa en segunda y tercera posición en el ranking de notas, con los dos cuplés interpretados en la fase de cuartos de Final. Asimismo, la otra chirigota sevillana, ‘Una corrida en tu cara’, que tampoco pasó a la Gran Final del Carnaval de Cádiz, se encuentra también muy arriba, en quinta posición, con el cuplé en respuesta a Andreíta una vez desatada la polémica en preliminares.

Los mejores cuplés de chirigotas del Carnaval de Cádiz 2018:

1-Chirigota Cai de Miarma (7,20). Segundo cuplé de semifinales (75)

Sin duda, uno de los cuplés de este Concurso del Carnaval de Cádiz. Con el segundo cuplé de semifinales consiguieron poner el teatro boca abajo. Estaban hablando de Netflix y tras el parón central de la música, los sevillanos se equivocaron estrepitosamente con la letra, sembrando el pánico entre el público (no puede ser, con lo bien que iban). Retomaron los gaditanos rematando con que los sevillanos se han equivocado adrede para que no los pasen a la final. El cobazo fue de envergadura y la ovación no permitió escuchar el estribillo

2-Chirigota No te quemes todavía. Segundo cuplé de Cuartos de Final (74,4)

Andreíta vuelve a ser la protagonista del segundo cuplé más puntuado de la modalidad de chirigotas en el Concurso del Falla. Curiosamente, la chirigota del Bizcocho consiguió colarse entre los tres primeros clasificados en cuplés de todo el certamen y ni siquiera pasó a las semifinales. Sin duda, un aspecto para reflexionar. Para el jurado, la segunda letra de cuartos de Final fue la segunda mejor puntuada.

3-Chirigota No te quemes todavía. Primer cuplé de Cuartos de Final (73,2)

El primer cuplé interpretado en los Cuartos de Final también se encuentra en el podium del Concurso del Carnaval de Cádiz 2018. Con una puntuación de 73,2, el jurado valoró una letra que el grupo sevillano dedicó a la venta de camisetas falsas del Barça, que en principio pareció no haber cuajado a tenor de la reacción del público.

4-Chirigota Cai de miarma. Segundo cuplé de Cuartos de Final (73,2)

Con la misma puntuación que la chirigota del Bizcocho, se quedó el segundo cuplé interpretado por la chirigota de Juan Luis Cascana en la fase de Cuartos de Final. A pesar de que el tema de Andreíta ya estaba explotado después de que en preliminares se interpretase la letra que desencadenó la denuncia de la hija de Belén Esteban, la chirigota del Cascana demostró en el segundo cuplé de Cuartos que todavía se podía sacar punta con arte al ya manido asunto, lo que consiguieron autocensurando algunas partes de la gamberra letra tocando el pito.

5-Una corrida en tu cara. Primer cuplé de Cuartos de Final (73,2)

La tan esperada réplica a Andreíta al hilo de su denuncia. El cuplé, que según dicen les ha escrito su abogado, es una lección del sarcasmo y la ironía que pregonaban en el pasodoble. Carcajadas continuas de principio a fin, con el remate “te animaremos en el concurso de Miss España”, el teatro explotó y gran parte del patio de butacas los ovacionó en pie sin dejarles continuar la tanda. No se entiende muy bien por qué eligieron ese orden, ya que estaba claro que el primer cuplé era imposible de superar.

6-No tenemos el congo… para farolillos. Segundo cuplé de Cuartos de Final (72,6)

Volvieron a destacar en la que es la pieza característica de la modalidad y, no olvidemos, la que más puntúa: el cuplé. El segundo, un lío con el perro, la caca, la bolsa, la botellita de agua y el móvil, fue una auténtica genialidad.

7-Cai de miarma. Primer cuplé de Semifinales (72)

Mientras están en el tema con la vecina, que es una fiebre del carnaval, entra el marido y saltan por la ventana, quedándose colgados del tendedero. Cuando el marido les pregunta qué hacen ahí, le contestan que ensayando para salir con Los campaneros.

8-Cai de miarma. Primer cuplé de la Final (72)

El primer cuplé lo dedicaron a los cantantes que no han tenido fortuna en el carnaval e incluso prometieron un sitio en la chirigota a Guillermo Cano, de postulante, claro.