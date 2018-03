El Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz de este año ha dejado grandes momentos desde que comenzara su fase de Preliminares el pasado 9 de enero. Los muros del Gran Teatro Falla han sido testigos de lágrimas, carcajadas, ovaciones, suspiros, nervios, gritos de ánimo, insultos y polémicas. Cada Concurso es distinto, cada edición guarda sus sorpresas y LA VOZ recoge una selección de los que pueden ser los diez momentos del COAC 2018 que quedarán para el recuerdo.

Entrega del Antifaz de Oro a título póstumo a ‘Don Adolfo’

Sin duda este ha sido un año duro. El Carnaval de Cádiz ha sufrido en los últimos meses importantes pérdidas y despedidas inesperadas. Por tal motivo, durante el acto de entrega de los antifaces de oro, cuando llegó el momento de entregar el galardón, a título póstumo, a Manolo Cornejo, sus compañeros de la chirigota del Love no podían reprimir las lágrimas. El presentador de sala, Eduardo Bablé, aprovechaba el momento para recordar también a Francisco Díaz ‘Pelahigo’, el contralto de la comparsa de Los Majaras de El Puerto; José Antonio Valdivia, antiguo presidente de la Asociación de Autores y la persona que más ha luchado para reconocer los derechos de los carnavaleros, o Pepe Scapachini, uno de los genios del cuarteto junto al Masa y al Peña.

La actuación de la familia verdugo

En el momento de su actuación, el primer día de Preliminares, nadie se podía imaginar la repercusión que iba a tener la cuarteta del popurrí en la que preguntan al público si decapitan a Carles Puigdemont. Varios medios de comunicación catalanes y ciudadanos de esta comunidad autónoma pusieron el grito en las redes sociales, un altavoz que permite que cualquier comentario viaje de forma desmedida por el universo virtual y real. Incluso la asociación Círculo Catalán de Negocios llegó a pedir públicamente la intervención de la Fiscalía contra esta chirigota por un presunto «delito de odio».

La despedida de Tino Tovar

La gran sorpresa para los aficionados llegaba el jueves 25 de enero con la última cuarteta de la comparsa ‘Tic-tac, tic-tac’ en la que su autor Tino Tovar, anunciaba sus despedida de las tablas del Falla de manera temporal. Una noticia que a todos pilló desprevenidos y que cayó como un jarro de agua fría, tanto que incluso dio lugar al hashtag #TinoNoTeVayas en las redes sociales. Más de una lágrima se escapó entre los componentes, familiares y aficionados cuando la comparsa concluyó su actuación en la Gran Final al tratarse de la última comparsa de Tino, al menos de momento.

Cuplé de respuesta a Andrea Janeiro

Otra polémica que saltaba a las redes venía de la mano de la chirigota sevillana ‘Una corrida en tu cara’ y su famoso cuplé dedicado a Andrea Janeiro en el que bromeaban con su aspecto físico. La hija de Jesulín y Belén Esteban encargó a sus abogados que enviaran un requerimiento a estos chirigoteros para que eliminaran de su repertorio toda alusión a la joven e incluso les instaban a que abandonaran el Concurso. La respuesta no tardó en llegar. La chirigota hispalense, en el siguiente pase de Cuartos, le respondió de la mejor manera que podía, con otro cuplé que arrancó una gran ovación por parte del público del Falla.

El pasodoble a Lola y Willy de ‘Cai de mi arma’

Es muy difícil reunir sentimiento y pasión con letras de Carnaval sin caer en la sensiblería o la cursilería. La dupla Cascana-Selma lo consiguió con la referencia de uno de sus componentes, discapacitados, a su pareja, a su amor y a su ayuda permanente. Una exhibición de humanidad por encima de tópicos y requiebros que hizo llorar de emoción, de forma real o figurada, a todo el teatro y a los que lo veían por televisión.

Insultos al Jurado por el cajonazo del Bizcocho

Un clásico infalible son los gritos al Jurado por alguna decisión que el público no comparte. Hay precedentes históricos inolvidables. Este año, la novedad estuvo en que la agrupación a la que los espectadores echaban de menos era sevillana. Este año, las está acaparó la decisión de no pasar a Semifinales a la chirigota de Antonio ‘El Bizcocho’, algo que el público no dudó en recriminar directamente a los vocales de esta modalidad durante la sesión del lunes coreando «donde está el Bizcocho», a lo que uno de los miembros del jurado, Manuel Pérez Fabra, respondió de manera inmediata con un gesto con el que simulaba comer. El momento fue captado desde el patio de butacas por un aficionado que lo colgó en su cuenta de Twitter. Posteriormente, se disculpó y no hubo más.

Madre mía

Lo que se ha dicho de la copla de ‘Cai de miarma’ al amor inabarcable que despiertan los más vulnerables puede decirse, tal cual, del pasodoble de ‘Los mafiosos’ a las madres. En este caso, el alcance es universal porque todo el mundo tiene una. Absolutamente sublime y sobrecogedor. Mocos por doquier.

Paco Alba que estás en los cielos

El Concurso entero estaba dedicado al genio creador, involuntario, de la comparsa. El motivo era el centenario de su nacimiento en Conil. Las letras en recuerdo de Paco Alba se hicieron esperar pero en la Gran Final apareció una, con giro inesperado, que causó un gran impacto en el público que estalló en una gran ovación. Fue de ‘Los prisioneros’ y de García Argüez, confirmado como uno de los mayores letristas del Carnaval de Cádiz en lo que va de siglo.

Jordi Évole en el Gallinero

El presentador y reportero catalán asistió a la Final del Falla y en un momento entre agrupaciones fue reclamado por el publico del Gallinero para que subiera a la parte más alta del teatro, él accedió causando furor entre los asistentes. Se prestó a cantar y bailar con el público. Valga este gesto para resaltar el protagonismo de grandes figuras en esta edición del Concurso, con su presencia (Imanol Arias, Joaquín, Manuel Carrasco, Vanesa Martín…) o con su seguimiento (Serrat, Alejandro Sanz, Pablo López…). La era de la intercomunicación.

La aparición de Martínez Ares con el cuarteto de Morera

Una exhibición de sentido del humor y generosidad. Uno de los mayores autores de la historia ensayó e interpretó parte de un repertorio de cuarteto para fiesta de los aficionados. El gesto, además, tuvo respuesta cuando ‘El Trinchera’ pudo cumplir su sueño de cantar con la comparsa de ‘Don Antonio’.