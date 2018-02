«Esto es el Carnaval, a veces pasan cosas buenas y otras malas, hay que saber perder y tomarse la derrota igual que la victoria». Así de ‘tranquilo’ se muestra Fernando Jurado, representante legal de la chirigota de los Molina, uno de los cajonazos del COACde este año. Cierto es que no se lo esperaban y ya se veían en semifinales, incluso tenían un par de cuplés preparados para la siguiente fase, pero el fallo del jurado en la noche del sábado los dejó fuera de las tablas de un Falla que les ha dado tanto. Esas letras, ahora, «las escucharán los que compren nuestro CD o nos vean en la calle», señala Jurado medio riendo.

El grupo llegó al concurso tranquilo, con la seguridad del que sabe lo que le espera en el escenario, «agusto» y convencido de que Los sirenitas era «la más completa», en comparación con anteriores ediciones, por lo que, explica Jurado, no se esperaban quedar fuera de Semifinales.

Son una «chirigota de familia» y están un poco dolidos por no haber llegado más lejos, pero toca «reponerse y tirar para adelante» porque, como afirma el componente de los Molina, «todas las agrupaciones deben tener cajonazos, es parte del crecimiento y del aprendizaje».

Ingenio y ofendiditos

Además, Fernando pone de relieve que «el Concurso se está poniendo muy difícil». Varios son los factores. Por un lado «la calidad media ha subido», además, ahora se pide a las agrupaciones que sean «ingeniosas, cantemos algo que no hayamos cantado y que, además, no ofenda a nadie». Con dos espadas de Damocles pendiendo sobre ellas: «que Twitter yFacebook te revienta muchas ideas» y, además, la amenaza de las posibles denuncias si alguna de las letras ofende a una persona o colectivo.

De esta «supuesta libertad de expresión» se queja otro de los cajonazos, Germán García Rendón, autor de la letra y la música de OBDC, el joven obispo. Con esta comparsa, «sabía que me iba a enfrentar con barreras ideológicas. En la Iglesia hay gente muy reacia a que se critiquen ciertas figuras y entre los cristianos se ve como un ataque, aunque nosotros siempre lo hemos hecho con mucho respeto», explica Germán.

Con la Iglesia hemos topado. Y también con el jurado y las filtraciones del fallo. «No nos esperábamos quedar fuera pero había filtraciones de que así sería y eso es lo que nos molesta. El que se filtren las cosas en la barra de los bares es lo que mata la ilusión a los que hacemos Carnaval.Trabajamos mucho para que, por lo menos, se nos respete», afirma el autor de OBDC. Su grupo está «sorprendido por el palo que nos hemos llevado», declara, al tiempo que asegura que para ellos es un «traspié grande» porque su «aspiración siempre es crecer».

El riesgo de perder la cantera del Carnaval de Cádiz

Pero sin duda, el sentimiento más negativo con el que se queda Germán de este resultado, es la «percepción de que en Cádiz no se cuida a la cantera». «El único, Iván Romero, pero por lo demás, no se la cuida, no hay relevo, con el riesgo que ello conlleva», denuncia Germán. «El Concurso es el mismo que hace 20 años, no invita a que haya gente nueva. El cambio generacional precisa de jurados valientes, que miren hacia delante. El Carnaval es un arte que evoluciona pero con este tipo de decisiones parece que se intenta guiar a la gente para que siga el camino tradicional».

También decepcionado, como no podía ser de otra forma, se encuentra Fran Quintana, autor de la comparsa Los desvelaos. Tristes, tanto por la ilusión que tenían por pasar de fase, como por el puesto que les asigna el jurado, el 14, lejos de las nueve elegidas para Semifinales.

A pesar de todo, Fran se muestra tranquilo y asume el resultado, «el que va a un concurso se expone a eso. Hay que saber aceptar que el jurado es el que manda y solo nos queda acatarlo aunque no estemos de acuerdo».

En eso están los tres de acuerdo. En los concursos no siempre se obtiene el resultado que se espera, hay que asumir el fallo y, también en esto coinciden, felicitar a las agrupaciones que han pasado y que tendrán la oportunidad de volver a encontrarse con el público del Falla a partir de esta noche.

El apoyo del público para seguir adelante

La gente. Esa que les anima a cantar, que les apoya sobre un escenario y en la calle, la que se sabe sus letras y las siente como propias, es lo que a estas tres agrupaciones les anima a seguir hacia delante.

«Hemos recibido muchos mensajes de apoyo, tanto por redes sociales como a través de WhatsApp», afirma Fernado Jurado. Por eso precisamente, el ‘palo’ es mayor, al notar la diferencia de criterio entre el público y el jurado. Algo que también les ha sucedido a OBDC y Los desvelaos.

Por ellos, por la gente que les da aliento, volverán a intentarlo el año que viene. «Es una forma de vida», subraya García Rendón. Y con ellos se encontrarán en las diversas actuaciones que las tres agrupaciones llevarán a cabo en ciudades, pueblos y, por supuesto, por las calles y plazas de Cádiz durante los próximos días.

Porque, como señala Fran Quintana, «el aluvión de ánimo de muchas personas es lo que hace que se cure todo. Les brindaremos nuestras coplas en la calle, que para eso nació el Carnaval».