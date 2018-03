La chirigota de Juanlu Soto ‘Cascana’ y Jesús Selma ha vuelto a triunfar en su tercer pase y mete la directa para entrar en la final y pelear por el premio gordo. ‘Cai de miarma (7,20)’ ha demostrado una enorme capacidad de reacción para componer y cantar un pasodoble dedicado al Bizcocho después del cajonazo del pasado sábado.

Lo han hecho con arte, con ironía, sarcasmo y al final con un giro en el que le dedicaban su canto a Sevilla y sus hermanos sevillanos. Incluso el propio autor de ‘No te quemes todavía’, Antonio Álvarez ‘Bizcocho’, lo agradecía en redes sociales.

Cai de miarma, no me haga estas cosas!! ❤️ Que grandes Juanlu y los suyos…Hacemos un trato, yo no me aburro y vosotros la liáis en la final!! 😉😘 — bizcochO (@bizcoch0) February 7, 2018

La no clasificación de la chirigota de San José de la Rinconada a semifinales ha sido la gran sorpresa de este Concurso del Falla. Incluso se han escuchado cánticos de aficionados en el Falla contra el Jurado y algún insulto a los vocales.

Esta es la letra del pasodoble de ‘Cai de miarma (7,20)’ a la chirigota del Bizcocho.

Qué desilusión

hoy estoy yo rabioso

y es porque no han pasado

a mi paisano el Bizcocho.

No, la verdad si te soy sincero

del babuchazo yo no me alegro

pero no hay que ser muy listo

pa sospechar que ese tipo

yo lo veía muy negro

Qué dices tú

si ese tipo era genial

aunque hablando de verdad

yo prefiero este que tengo

claro que sí

yo lo prefiero también

prefiero que pases tú

que si tú no pasas yo tampoco vengo.

Señores esto es un concurso y en la liga

unas veces estás abajo y otras veces estás arriba

mira nosotros

otros años no pasamos

y este año sin ir más lejos

fíjate tú dónde estamos

amigo si no has pasado, no te aburras

quédate con lo vivido un año antes

que la calle te lo va a reconocer

y yo de eso sé bastante

por eso

en nombre de esos paisanos

hoy me pongo estas patillas

porque aunque seamos todos gaditanos

me rindo ante mis hermanos

me rindo ante mis hermanos

y hoy le canto a Sevilla

hoy le canto a Sevilla.