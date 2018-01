Juan Carlos Aragón Becerra es sin duda uno de los grandes autores del Carnaval de Cádiz. Comenzó pronto en este mundo y en 2001 además de presentar su chirigota de ‘Los Panteras’ se atrevió con una comparsa que estará siempre entre las más recordadas para los aficionados: ‘Los Condenaos’. Juan Carlos ha marcado su estilo y su carácter a través de los años con unas letras críticas que no dejan indiferente a nadie.

Los inmortales (2004)

No fue la comparsa mejor cantada pero tiene un punto romántico que siempre ha gustado a los seguidores mas jóvenes. Fue la que generó el mayor fenómeno fan porque coincidió con el cambio de grupo. Tras romper con Subiela formó un grupo más joven con el Paco ‘pellejo’, Tony el ‘piojo’ y Javi Bohorquez, que era integrante de su chirigota, como director. Una favorita a pesar de que no pasó a la final.

Noches de Bohemia (2010)

Una comparsa que pasó un tanto desapercibida pero el mensaje esgrimido de ‘carpe diem’, vitalista y correctamente cantado, le hace merecedora de estar entre sus mejores agrupaciones. No pasó a la final pero aún así es de las que más gusta a las que son seguidores de Juan Carlos más allá de las modas.

La Banda del Capitán Veneno 2008

Una comparsa que llega a refufo de ‘Araka la Kana’ y que destaca por el hermoso pasodoble y la música. Potenciada por la filtración de ‘Si Caminito del Falla’. El grupo liderado por el Catalán sonó demasiado estridente en ocasiones pero la composición literaria es de las mejores de Aragón.

Los americanos (2003)

El binomio Juan Carlos-Ángel Subiela funcionó de maravilla. El problema es que solo durante tres años. Es la que menor aceptación tiene de la trilogía y aún así está por encima de muchas de las obras posteriores. Un mensaje muy crítico y también muy bien interpretado por el grupo.

La Serenissima (2012)

Musicalmente es una obra de arte y además fue muy aplaudida por los ‘tifosi’ de Juan Carlos. El poeta asumió un riesgo que no necesitaba usando una mezcla entre español e italiano para ajustarse al tipo y eso es de agradecer. No obstante le perjudicó a la hora de lanzar el mensaje. El grupo estuvo incluso por encima y pese a los titubeos del primer día terminó siendo una delicia para los oídos de los aficionados. Todo el repertorio es brillante aunque destacamos el pasodoble ‘Esta la canto en gaditano’ porque se despojó de ese italiano macarrónico para darle mayor fuerza a la crítica.

Comparsa Los peregrinos (2017)

La última de Juan Carlos mantiene el sello de ‘Los Millonarios’ apostando por una melodía en la que predomina el tenor y sonando perfectamente afinado durante todo el repertorio. Un mensaje sumamente interesante, muy carnavalero al que le perjudicó la gran competencia de ese año en la modalidad.

Los Condenaos (2001)

Fue el año que se pasó a la comparsa. Antes había experimentado con ‘Los Tiburones’ pero en esta ocasión era una obra completamente suya. En su fusión con Subiela (antiguo grupo de Martínez Ares), pudo dar rienda suelta a todo su caudal literario que ya había enseñado en la chirigota. El aficionado disfrutó de un maravilloso mano a mano con ‘La niña de mis ojos’ que terminó ganando Martínez Ares en el último instante por muy pocos puntos. Cambió un poco la forma de hacer carnaval, marcó un estilo en la comparsa.

Araka la Kana (2007)

Campeona desde que se abrió el telón. Era una idea original, fresca, rompedora, en homenaje a las murgas uruguayas. Para muchísimos seguidores es su comparsa fetiche. Aunque para ser redonda le faltó estar mejor interpretada vocalmente. Es una comparsa motivadora, que levanta el ánimo y se padalea de principio a fin.

Los Ángeles Caídos (2002)

Primer premio de Juan Carlos Aragón en comparsa. Es una versión mejorada de ‘Los Condenaos’, mejorando los posibles errores que tuviera aquella agrupación y por eso se impuso con merecimiento a los otros participantes. Estilo muy barroco tanto en el tipo como en la música y fenomenalmente escrito. La presentación está muy bien. El mayor éxito del dúo Aragón-Subiela.

Los Millonarios (2015)

En plena madurez del autor, ‘Los Millonarios’ es una comparsa redonda que ha quedado para la historia. Venía de una época turbulenta en la que incluso decidió no salir en el Falla y en su regreso con un grupo totalmente renovado terminó ganándose de nuevo el cariño de un público que no entendió su postura anterior de no acudir al Concurso. Destacable de esta comparsa es el mensaje que transmite, muy positivo y fácil de digerir, y la interpretación del grupo.