Acaban las preliminares. Comienza el Concurso del Falla. Estas 19 noches con sus correspondientes madrugadas son en realidad una criba, un filtro, con la luz de los focos y los taquígrafos de prensa y aficionado. Pero dista mucho de ser una competición porque precisamente los que se batirán el cobre por el oro lo encaran como trámite y presentación de su obra; y porque muchos de los humildes lo entienden como una diversión, disfrutar de un ratito de Carnaval en el que se convierten en protagonistas. El verdadero Concurso, con su significado completo, comienza este lunes.

La clasificatoria se jacta de su capacidad sorpresiva para vender su esencia, pero la ínfima calidad de numerosos grupos perjudica a esta primera fase, al resto de compañeros y a la imagen del propio Carnaval. Antes la propia vergüenza de los participantes y la dureza del aficionado que acudía al Teatro servían de filtro; esto se ha ido perdiendo. Pero a nivel económico el taquillazo cada día durante un mes supone un suculento motivo para mantener la fórmula.

Esta preliminar de 2018 cesa con absoluta normalidad, sin pelotazos ni cajonazos, con la independencia de Cataluña y las críticas posteriores como tema estrella. Con amagos de denuncia de la hija de Belén Estebán (con la que se llevó el vástago de la Pantoja), el ‘hooliganismo’ en las gradas, el caos en las colas y las espantadas. Estas son las claves de las preliminares del COAC 2018.

1. El Carnaval… de Cataluña

Tan lejos y tan cerca. Cataluña se ha convertido en la estrella del Carnaval de Cádiz, un hecho que ni se pagaba en las apuestas por previsible. Estaba cantado. Han inundado tanto los pasodobles serios y críticos como los cuplés ‘humorísticos’ y se ha hecho alusión en numerosos popurrís. Los autores, en su mayoría (salvo ‘La playa’ y algún que otro grupo más), han sido muy críticos con los políticos independentistas. Y se han cebado tanto con la peluca de Puigdemont como con el ojo de Junqueras, bizco oficial de la fiesta (igual que cualquier gordito es Falete y uno pequeño es Pacoli). La tormenta tras las bromas de ‘La familia Verdugo’ se incluyen en el apartado de los ‘ofendiditos’, más adelante.

Ha sorprendido el interés de muchas agrupaciones por ‘la Manada’, el grupo de sevillanos que están siendo juzgados por la presunta violación de una chica en San Fermín. Casi todos los grupos femeninos han incluido en su repertorio alusiones críticas a esta indeseable pandilla y defensas a la joven. De consumo local, han ido cayendo letras a última hora a Manolo Cornejo, ‘Don Adolfo’, fallecido hace escasos meses.

2.- Los ‘ofendiditos’, desde los independentistas a Andrea Janeiro

El 2018 pasará a la historia como el año de los ‘ofendiditos’. La exportación del Carnaval, la eliminación de las fronteras con internet y las redes sociales han propiciado que una copla lanzada en la plaza de Fragela retumbe en el rincón más recóndito del planeta. Y ha sido carnaza para esos personajes que pululan por la red escrutando la actualidad para ver con qué molestarse.

Se cebaron el primer día por eso, por la novedad. ‘La familia Verdugo’, chirigota de Chiclana, provocaba una oleada de reacciones airadas desde el sector nacionalista catalán porque en el popurrí simulaban el ajusticiamiento del expresidente Puigdemont. Incluso se plantearon denuncias y se pidió a la Fiscalía que investigara si existía delito de odio. Más allá ha ido Andrea Janeiro, la hija de Jesulin de Ubrique y Belén Esteban, pues sus abogados han enviado un requerimiento a la chirigota ‘Una corrida en tu cara’ para que eliminen toda difusión del cuplé en el que bromeaban sobre su aspecto físico.

Incluso quieren que se retiren y paralizar el COAC. Gracias a los ‘ofendiditos’, el carnavalero ha aprendido lo que es el ‘animus iocandi’, que registra que en estos casos de burla y sátira no cabe delito de odio ni vulneración del derecho al honor. Por supuesto, han tenido su respuesta en forma de coplas, como la de ‘Los desvelaos’ y ‘Este año nos veréis en el altar’.

3.- Hooliganismo en el Falla, un nuevo estadio de fútbol

Siempre han existido y existirán agrupaciones punteras con mayor número de seguidores. Y aficionados que sólo prestan atención a un autor y desprecian al resto. Pero en el Falla prevalecía un respeto al prestigio del Gran Teatro. Ahora sus gradas se asimilan más a las de un estadio de fútbol que a las de un escenario cultural.

Muchos grupos, especialmente los foráneos, desembarcan con una legión de fieles de su localidad que más que aplaudir alientan a sus familiares/amigos y premian toda la actuación con palmas y risas, sin importar que sean merecidas. Así intentan influir en la decisión del Jurado. Y por instantes parece un corral de comedias y no un recinto de reconocido prestigio nacional.

4. Las espantadas tras la actuación de la cabeza de serie

Entre las consecuencias del anterior apartado, esta es la que más resalta y de las más negativas. La organización del Concurso ha hecho aguas en la composición del final de la sesión. Por cuestiones de tiempo, las funciones pasaban de seis a siete agrupaciones y en los estatutos viene reflejada que las cabezas de serie actúan en sexto lugar. Traducido resulta que la última de cada noche es una modesta.

Esta medida ha provocado que después de cantar la agrupación esperada más de la mitad del Teatro Falla se queda vacía. Una espantada que en ocasiones ha sido vergonzosa. Pésima imagen, un mal trago para la agrupación que en escena se encuentra un recinto desangelado, y la tristeza de ver como buenos aficionados se tienen que quedar en casa mientras otros no disfrutan del producto completo.

El VÍDEO de las espantadas en el Falla.

5.- Las colas siguen siendo un problema sin atajar

Inexplicable. Está el gusto, la pasión, el fanatismo… y luego esto. El día 1 de enero los primeros aficionados hacían cola en el estadio Ramón de Carranza para comprar las entradas para las preliminares. ¡Y sin saber dónde se ponían a la venta! En vísperas del partido de Copa del Rey Cádiz CF-Sevilla FC, el Ayuntamiento se veía obligado a adelantar los movimientos y abrió la taquilla en el colegio San Felipe Neri. En cuartos se mantenía la misma tónica aunque con el cambio al Baluarte de la Candelaria y para semifinales varios seguidores permanecían bajo el frío, la humedad y la niebla hasta una semana, y al final cambiaron la ubicación para devolverlos al Carranza.

Por supuesto, caos absoluto en la apertura de taquillas, intervención de agentes de la Policía Local, personas sin entrada pese a la espera y la sensación de que no hay manera de solucionar este problema que proyecta una muy mala imagen de la ciudad. Y por internet, conseguir una localidad es un milagro. Las de semifinales se agotaron en 24 minutos, y la mayoría de usuarios no llegó ni a acceder a la página web para adquirir su boleto.

6.- La puntuación no se arrastra en preliminares=Concurso más empobrecido

En esta edición se ha vuelto a cambiar el modelo de puntuación del Jurado del Concurso del Falla. ‘Apto y no apto’, sin puntos. Ya hay quien lo quiere cambiar por ‘clasificado y no clasificado’, y es que vivimos en la era de los ‘ofendiditos’. La medida se adopta para no tener que puntuar en un primer golpe de vista y que luego esa puntuación se arrastre durante el certamen y sea un lastre, como ocurrió en 2017 con la chirigota del Bizcocho.

El propósito se consigue, pero a cambio deja un Concurso empobrecido porque los grupos punteros no se han molestado en exceso en la elaboración de los pasodobles y cuplés, pues tienen el pase asegurado y estas letras no sirven para nada. Así queda la sensación de un nivel bajísimo.

7.- El COAC baja el nivel; a mayor cantidad, mayor mediocridad

Es el comentario general del aficionado. El nivel de este año es ínfimo, quizás el más bajo que se recuerda. Y se basa en numerosas sensaciones: de nuevo se bate el récord de agrupaciones pero a más cantidad, no más calidad, sino más mediocridad. Hecho constatado. Los buenos siguen siendo los mismos por lo que el resto viene de relleno, y algunos encaran su participación de manera inaceptable, desafinados, sin saberse las letras y con un repertorio patético. Cumplen su sueño a costa del sueño de los demás. Ni una mínima sorpresa agradable, todas desagradables.

Este año ha habido pelea por el farolillo rojo de la clasificación que por fortuna para ellos no tendrá carácter oficial. Será un no apto y punto. Lo malo es cada vez más malo porque se le ha perdido el respeto, y el miedo, al Falla. Y por encima tampoco nadie ha destacado sobremanera. Por eso es conveniente pensar que el Concurso comienza este lunes.

8.- Sin pelotazos a la espera de cuartos

El desarrollo del Concurso ha cambiado y ya los pelotazos no se dan en preliminares, se pueden descubrir más adelante. Ocurrió en los últimos años con ‘Los millonarios’ y ‘No te vayas todavía’, y es que entre tanta mediocridad es difícil brillar. Pero a priori nadie lo ha dado este año, ninguna agrupación en ninguna modalidad ha mostrado un nivel muy por encima del resto. En comparsas han gustado mucho ‘El perro andalú’, ‘Los prisioneros’ y ‘Tic-tac, tic-tac’ pero están muy parejas incluso con respecto a otras competidores; Selu ha impactado con su idea pero hay que esperar. Y en coros y cuartetos no hay grandes sorpresas.

9. Las penalizaciones se cambian por amonestaciones

En el nuevo formato se han realizado algunos cambios, con la mayor incidencia en la manera de valorar a las agrupaciones en preliminares. Y durante el Concurso ha aparecido una nueva palabra: a los grupos que se pasan de tiempo ya no se les penaliza, se les amonesta. Es como una advertencia por parte del Jurado sin más efecto que una regañina y un aviso para el futuro. Al no haber puntos, no se puede restar nada. Y de las cuatro que recibieron cartulina amarilla, dos pasarán y otras se quedarán en el corte, sin influir la infracción en el reglamento.

Los cuartetos de Morera y Aguilera se excedían en el tiempo, así que deberán espabilar. Con la chirigota de Burgos ocurrió igual, pero estaba fuera sin amonestación. La anécdota más curiosa y surrealista la protagonizó la chirigota de Toni Rodríguez ‘En la ciudad de Cádiz, siendo las…’ con el ‘autoplagio’ en el pasodoble. Utilizaron el pasodoble de su músico Tomy Alemania, que ya sonó en el coro de su padre ‘Los del cuarto curso’. Amonestación por no ser inédita.

10. Famosos cada vez más pendientes. Alejandro Sanz. Malú, Pablo López, kanka, Ismael Serrano, Jordi Évole…

El Carnaval de Cádiz se encuentra en un momento álgido en cuanto a su expansión. Cuenta con seguidores en toda España, que no se pierden las retransmisiones tal y como argumentan en sus redes sociales. Y ello ha propiciado que muchos artistas famosos tengan la vista puesta en lo que sucede en el Gran Teatro Falla. Alejandro Sanz, pregonero en 2005, se sienta cada noche para ver la sesión y dejar su comentario en Twitter. También han participado sus compañeros Malú, Pablo López, El Kanka (que ha agradecido la utilización de sus músicas en varias agrupaciones), Ismael Serrano y hasta Jordi Évole, fan declarado de la chirigota del Bizcocho. Y con ellos todos sus seguidores.

. @chirigotasherif

#LosQuitapupas tienen un lugar en mi alma por muchos motivos. Viva la emoción de los corazones chirigoteros #COAC2018 pic.twitter.com/5p3dHOKdwa — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 13, 2018