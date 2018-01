El Carnaval de Cádiz 2018 empieza con mal pie en la calle. La celebración de la Ostionada el pasado fin de semana ha desencadenado una primera polémica que enfrenta a varias agrupaciones callejeras con los hosteleros de la Plaza de Abastos. Según los grupos, los empresarios de varios establecimientos de la zona del Mercado Central los contrataron para actuar durante la tarde del domingo, con la intención de atraer al público más allá de la Plaza de San Antonio, donde tenía lugar el acto gastronómico de la peña El Molino. Sin embargo, los afectados han denunciado que los empresarios no han cumplido con lo acordado, pagándoles solo la mitad del dinero.

“El trato acordado era cantar en tres puntos de la calle por 200 euros cada agrupación, desde las tres de la tarde hasta las seis, para que los cinco bares estuvieran ambientados y vieran aumentado su negocio en un día donde todo el ambiente se aglomeraria en la plaza de San Antonio”, han asegurado varias de las componentes afectadas.

“Una vez realizado el trabajo , se nos llama para hablar y decirnos que no habíamos cantado en la puerta de los cinco bares y que nos van a pagar a cada agrupación la mitad, 100 euros. Curioso es, que si el acuerdo primero era cantar solo en tres puntos de la calle, trabajo que se hizo, al final nos dijeran que no nos pagarían lo acordado por no cantar en la puerta de los cinco bares ,es decir, en cinco puntos. De ello se desprende que la estrategia previamente establecida por los cinco empresarios rateros, era la de atraernos hasta allí con falsos acuerdos de honorarios mayores”, añaden.

“Por todo ello hacemos un llamamiento a todas las agrupaciones callejeras , para que sepan el trato que recibirán si aceptan contratos de estos establecimientos. Os pagarán menos haciéndoos creer que no habéis hecho el trabajo acordado, cuando la realidad es que no os quieren pagar porque no han hecho la caja que esperaban, como si eso fuera responsabilidad de las agrupaciones”, han apuntado.

Otros muchos grupos se han solidarizado con estas agrupaciones, a las que incluso se les debe dinero de años anteriores. Asimismo, otros componentes también denuncian el trato recibido por parte de la hostelería durante el Carnaval, prohibiéndoles incluso el uso del baño.