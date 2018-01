Paso a paso, año a año y muy poco a poco, la participación de la mujer en el Carnaval de Cádiz comienza a dejar de ser noticia. Tras años detrás de un palco y décadas de dominio masculino sobre las tablas del Falla, la voz femenina se reivindica como una opción cada vez más habitual entre los participantes en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz.

Esta noche, la mujer alzará la voz con fuerza en una de las sesiones con mayor presencia femenina en el Concurso del Carnaval de Cádiz 2018. El coro de Luis Rivero, ‘Vive, sueña, canta’, formado por hombres y mujeres; la comparsa de Juan Manuel Romero Bey, ‘La cara oculta de la luna’, y ‘La niña del viento’, de Faly Pastrana junior, acompañarán a ‘La inoportuna’ en este empoderamiento de la mujer en el Carnaval de Cádiz.

Desde que empezó el certamen de coplas más popular de Andalucía, la mujer se deja ver con naturalidad, con un estilo propio y con una voz inconfundible. Solo la falta de autoras empaña una progresión que busca la participación activa del género femenino en una fiesta dominada históricamente por hombres. Parece que lo primero comienza a conseguirse, ya que en apenas una semana de Concurso, hasta ocho agrupaciones de mujeres han hecho su aparición sobre el escenario, por donde pasasrán muchas más. Ahora, el reto está en la autoría, donde aún son pocas las que se atreven a firmar unas letras y músicas que recogerían las verdaderas inquietudes de la mujer.

Dos de las pioneras en este campo harán su debut esta noche, con la comparsa ‘La inoportuna’, que llega al Falla desde Sevilla con dos autoras: María Núñez García y Cristina Calle Cordero, que firman la letra y la música de la agrupación. Desde 2009, han conseguido que sus ideas den vida a una comparsa en constante evolución. “Es cuestión de educación. Igual que antes pensábamos que salir en Carnaval era solo de hombres, porque solo veíamos hombres en el Falla y ahora cada vez hay más volumen de grupos de mujeres; yo creo y espero que poco a poco haya también más mujeres escribiendo”, ha asegurado María Nuñez, autora de la letra.

Sin embargo, reconoce que no ha sido fácil esta aventura y que, en ocasiones, se ha sentido menospreciada por los hombres. “Hay muchas personas que cuando ven que somos un grupo de mujeres que lo hacemos todo nosotras, nos ofrecen ayuda porque nos ven incapaces. Yo nunca le digo a un compañero que si le hace falta un pasodoble, porque entiendo que está preparado. A nosotras sí nos lo dicen, y no me refiero a amigos que nos lo comentan en el buen sentido”, añade, a la vez que critica la falta de equidad del público. “Por el hecho de ver a mujeres, el aficionado se queda más con las voces que con el repertorio. Cuando canta una comparsa de mujeres, el principal comentario es que suena bonito. Rara vez, se dice qué buen pasodoble han cantado”, denuncia.

Para estas autoras sevillanas, la calidad de la pluma femenina está demostrada y ponen como ejemplo la gran cantidad y calidad de autoras que escriben en las agrupaciones callejeras, que también forman parte del Carnaval de Cádiz. “Cada una hace el Carnaval que quiere y que le gusta, pero las autoras están ahí”. Pues sí, el Carnaval está cambiando y la mujer, por primera vez, es la protagonista sobre el escenario.