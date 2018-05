La chirigota de Juan Manuel Braza Benítez, ‘El sheriff’, no participará en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2019. Así lo ha anunciado el propio autor a través de las redes sociales, con un mensaje en el que ha explicado los principales motivos que le han llevado a tomar esta triste decisión.

“Este año no tengo ilusión por salir, y la ilusión para mi es lo más importante. Estoy cansado y desilusionado por lo vivido últimamente en el concurso, concurso donde siempre he disfrutado perdiendo y ganando, pero actualmente el Falla no tiene nada que ver con lo que era. Veo demasiada envidia y mala rivalidad, por desgracia”, ha apuntado el máximo responsable de la agrupación.

Asimismo, el chirigotero también hace autocrítica a la hora de explicar su decisión. “No busco culpables. Quizás tenga algo de culpa yo por no adaptarme a estos tiempos, pero me muevo por sensaciones y sacar una chirigota para mí es algo tan sencillo como disfrutar con mis amigos y sentir el cariño del público. Eso tan sencillo me compensa las horas de ensayo y el abandono de mi familia”.

Esta noticia se produce, precisamente, en el año en el que Juan Manuel Braza Benítez ha perdido a su padre, uno de sus grandes seguidores y también una de sus motivaciones para seguir en el certamen de coplas. “Ha sido un año muy duro con la pérdida de mi padre y me falta esa alegría que intento ponerle cada año a este grupo de amigos”, ha apostillado.

No obstante, el autor ha querido dejar claro que esta ausencia durante el próximo Carnaval de Cádiz 2019 no va a ser su despedida, ya que está dispuesto a regresar a los escenarios.

Trayectoria de ‘Sheriff’

Juan Manuel Braza Benítez es uno de los autores más reconocidos de la modalidad de chirigotas del Carnaval de Cádiz, donde ha conseguido numerosos premios desde que inició su andadura en los años 90, cuando vivió su mejor etapa con agrupaciones como ‘Caimán’, ‘Los aleluyas’ o ‘Las madrinas’, que han pasado a los libros de historia de la fiesta gaditana y cuyas coplas siguen siendo recordadas y cantadas a día de hoy. Con ‘Los quitapupas’ ha puesto fin a la que ha sido, de momento, su última etapa en la fiesta.