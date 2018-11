La chirigota del Cascana asegura que no concursará en el próximo COAC 2019 si Baguetina no se admite como autor de la letra. La agrupación, que quería participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas bajo el nombre de ‘Un pasito a la izquierda y un pasito a la derecha‘, explica que en caso de no lograr que Fernando Orgambides aparezca como autor renunciarána su paso por el Falla.

Como indica la chirigota: «Después de inscribir a nuestra chirigota ‘Un pasito a la izquierda y un pasito a la derecha‘, uno de nuestros autores de letra este año sería Fernando Orgambides, más conocido como ‘Baguetina’, ( siempre con el consentimiento de su madre) con el que pasamos un verano mágico con los pimpis de Caí y este año iba a ser un componente más de nuestra chirigota, al ponerlo como autor de letra no buscamos polémica ni que todo el mundo hable de nuestra chirigota, nos parecía el gesto más sencillo y homenaje para él y su su familia, para llevarlo con nosotros.

Hoy nos comentan que el secretario del Ayuntamiento no quiere que llevemos a Baguetina de autor, así que queremos dejar claro que sí este tema no se soluciona la chirigota del Cascana no concursará en el próximo COAC», concluyen.