La chirigota de Burgos 'Los no aptos' no piensa salir el próximo año.

La chirigota de Burgos pone todo su empeño y no se toma esto a broma. Aunque eso no es suficiente. Y lo han podido comprobar esta misma noche del miércoles los integrantes de ‘Los no aptos’. Los burgaleses repetían experiencia en el COAC después de su irrupción en el Carnaval de Cádiz el pasado 2017 con ‘Al destierro’. Por aquel entonces, el público del Gran Teatro Falla aplaudía la voluntad, pero en esta ocasión no ha sido tan misericorde.

Antes de la interpretación del popurrí le cantaban ‘campeones, campeones’, con mucha guasa porque el nivel demostrado no era para eso. Para mucho menos. Y el final de la actuación se intuía más que se escuchaba pues los aficionados se unían a coro desde butacas a paraíso.

Por eso, tras caer cortinas, el autor Juan José Benítez se lo tomaba con resignación. “Hemos trabajado muchísimo y hemos echado muchas horas. El grupo venía con mucha ilusión y es normal que esté un poco triste. No pasa nada. Me da pena por ellos porque yo me lo he pasado muy bien en el escenario”, comentaba el letrista.

De ahí que se replantee seriamente regresar el próximo año al Concurso del Falla. “En principio no volveremos. Como he dicho, venimos con mucha ilusión pero el Falla es después quien te testa y nos ha comido”. Cree que el problema es que “no se ha entendido el mensaje, no hemos sabido interpretar el repertorio“. Eso sí, con una sonrisa y que le quiten ‘lo bailao’.