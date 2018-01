Uno de los aspectos que más llama la atención este año de la comparsa de Kike ‘Remolino’ ‘Los campaneros’, es sin duda su puesta en escena, obra de la empresa Artevida Factory, cuidada hasta el mínimo detalle. Su autor elogia la labor de los artesanos porque “parece mucho pero en realidad son cuatro cosas. Se ve todo muy bonito”.

No obstante esta no fue la primera idea del autor para su comparsa de este año, lo que ocurrió es que coincidía, en un principio, con la idea de la comparsa ‘Los prisioneros’. “Como Ángel Subiela y yo nos conocemos y tenemos amistad, no estaba yo agusto con que hubiera dos grupos con la misma idea. Entonces pensé en sacar otra cosa y ya está” relata Kike.

El autor regresa de nuevo a la modalidad de comparsas a pesar de haber sido principalmente chirigotero. “Este año me lo pedía el cuerpo, tenía ganas”. Además este año su grupo se ha visto reforzado con grandes voces como ‘El Pellejo’ o Alex de Huelva y parece que el resultado ha sido bastante satisfactorio. “Buscábamos eso, ese soniquete agradable al oído”. Al fin y al cabo la finalidad de estas creaciones no es otra que gustar al público y, sobre todo, disfrutar en el escenario.