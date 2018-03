Joaquín Sánchez, el futbolista del Real Betis Balompié y showman de ‘El hormiguero’ de Pablo Motos, ha disfrutado esta noche de miércoles del Carnaval de Cádiz. El portuense ha sido la estrella en una noche muy futbolera, y es que se ha hecho acompañar por su paisano Juanito, otro exverdiblanco, y el gaditano Moncho Aragón, además del mediocentro cadista José Mari. A su vez, en el patio de butacas también se divertía Diego Tristán, ex de Betis, Deportivo de la Coruña y Cádiz CF.

Pero el fulgor de Joaquín eclipsa al resto. El jugador despertaba casi más expectación que Manuel Carrasco, y eso que es de la tierra y es fácil verlo dando un paseo por El Puerto de Santa María. Atendía a los medios con una sonrisa en la boca después de la actuación de la chirigota ‘Cai de miarma (7,20)’. “Cada vez que puedo intento escaparme. Me estoy aficionando ahora un poco más al Carnaval. Antes me gustaba pero no era un gran seguidor. Pero ahora por la tele lo sigo y soy muy de chirigotas”, declaraba el extremo.

Asegura que disfruta con todo pero la chirigota es su modalidad favorita. “Me gustan las comparsas, cuartetos y coros, pero por el humor me quedo con las chirigotas. Algún chiste he pillado. Aquí en el Falla coge uno ideas. Pero es magnífico, no sólo por eso, si no por el gran ambiente que hay en el Teatro”.

Joaquín y sus ganas de sacar una chirigota

Joaquín se anima para sacar alguna chirigota en Carnaval, como ya hizo Monchi, pero después reflexiona y se viene abajo. “Es que soy muy malo cantando. Tendría que cantar detrás para que no se me notara. El cuarteto también es complicado. Pero me encantaría porque soy un aficionado total”.

El portuense ha jugado también en el Valencia, Málaga y en la Florentina, además de ser internacional con la selección española. Y ha coincidido en el vestuario con varios ‘picaos’ de Carnaval. “Hay gente para una chirigota y hasta para una comparsa. La gente del fútbol, los compañeros, les gusta esta zona de aquí, el arte y la forma de vivir. De mi época en el Betis están Juanito, Rivas, Dani, y en otros equipos ‘Hulio’ Baptista, Sergio Ramos… muchísimos jugadores estarían encantados no sólo de venir como aficionado sino para cantar en el Falla”.

Para el final dejaba la parte deportiva, y reía cuando le recordaban la manita en Copa que le endosaba el equipo amarillo: “La verdad que el Cádiz nos metió una buena manita. Para que te des cuenta que a estas cosas no se les puede perder interés. El Cádiz es un buen equipo que te puede meter cinco y ojalá suba a Primera División. Como buen gaditano, deseo que ascienda, por su gente, por su afición, por la manera en que apoyan al equipo no sólo ahora sino muchos años atrás. Mi padre me ha traído muchas veces al Carranza y me gustaría encontrármelo en Primera”.