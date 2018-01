La instalación de la carpa, aún en el aire

Está siendo uno de los principales escollos que se está encontrando el equipo de gobierno a la hora de configurar el programa oficial del Carnaval de Cádiz 2018. A estas alturas la instalación de la carpa en el Muelle Ciudad debería estar más que adjudicada para comenzar su montaje. Sin embargo la mesa de contratación para la gestión de este recinto de ocio quedaba suspendida en la mañana de este lunes al no haberse dado respuesta a las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos Cádiz Centro. Así lo ha comunicado a La Voz Francisco Gómez, portavoz de la asociación vecinal, quien espera obtener dicha respuesta en las próximas horas.

Según explica Gómez, a las 9:15h. de este lunes estaba convocada la mesa de contratación para la carpa del Carnaval 2018 por lo que desde el colectivo vecinal se pusieron en contacto con el concejal de Patrimonio David Navarro, “al haber sido él quien se comprometió a no sacar nuevamente a concurso la adjudicación de la carpa hasta haber dado respuesta a las alegaciones de los vecinos” señala el representante vecinal. En este sentido se aventura a afirmar que “presuponemos que se van a desestimar, si fuera así y aportan razones que consideramos válidas pues las asumiremos, pero si no, pues estudiaremos los pasos a seguir”.

No obstante Gómez quiere hacer hincapié en que “nosotros en ningún momento queremos trasladar el problema de un sitio a otro” y también quieren dejar claro que “nosotros no somos quienes decidimos si la carpa debe instalarse o no, es decisión del equipo de gobierno. Lo que sí le pedimos es que, si finalmente se instala, que se haga en una zona donde no moleste a nadie” concluye.