Imanol Arias es uno de los visitantes más ilustres, uno de esos gaditanos que nace donde le da la gana. En su caso en León. Disfruta de la gastronomía, el paisaje, las playas y su gente. Y, curiosamente, nunca había estado en el Gran Teatro Falla viendo una sesión de Carnaval. Hasta la noche del viernes 9 de febrero, en la que se ha estrenado con una grandísima final.

El actor disfrutaba “muchísimo del espectáculo” y es que pese a no venir ya ha tenido sus contactos con el Carnaval de Cádiz. “Sé lo que es, lo veo, lo escucho, hay cosas que se me quedan todo el año. Pero saber de Carnaval y ser de Cádiz eso ya es un privilegio. Algunos nos arrimamos. Pero la cultura y el talento, eso es difícil”.

Tiene sus preferencias. “Me gustan mucho los pasodobles porque me emocionan”. Y por eso destacaba la actuación de ‘Los prisioneros’ de Ángel Subiela, que “me han encantado. También me he divertido mucho con el cuarteto, porque nunca había visto uno”. Entre sus recuerdos está aquella chirigota del Canijo, “‘El niño Jesús que tenía tu mare en la mesita noche’, una composición espectacular”.

Cádiz y su provincia tienen un efecto magnético para Imanol Arias. Hasta se le ha reconocido esa vinculación especial desde los organismos públicos. “Esta ciudad es muy generosa y me dio un premio por hablar tanto de Cádiz. Y espero poder seguir teniendo esta vinculación con esta tierra”.