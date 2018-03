El artículo de opinión publicado por Rafael Pastrana, del coro Los Chimenea, contra la edil de Podemos sigue generando noticias. Ahora es el autor, el que en unas declaraciones realizadas para Hoy por Hoy Cádiz, se ha retractado de sus palabras sobre la presencia de María Romay en el palco del jurado del Gran Teatro Falla. La concejala de Fiestas de Cádiz confirmó este jueves su intención de denunciar a Pastrana por posibles injurias y odio por cuestión de sexo ya que no está dispuesta a pasar por alto una acusación que pone en entredicho la credibilidad del certamen de coplas más importante de la ciudad y también de Andalucía y que también falta el respeto a los grupos ganadores de la presente edición.

Rafael Pastrana ha reconocido que no se esperaba que su comentario «iba a tener tanta relevancia y más teniendo en cuenta los momentos en que estamos y los problemas que hay. Les va la marcha», ha explicado. Para el autor, «todo esto es propaganda electoralista» porque la pluralidad y la igualdad de la que presume el Ayuntamiento choca, a su entender, cuando lo definen como machista. Pastrana cree que hay «mucho hembrismo».

Respecto a la presencia de María Romay en el Palco del Jurado, Pastrana se muestra más cauto. «A lo mejor he hecho una declaración que necesitaba aclaración. Si tengo que retractarme y decir que eso no cierto, o que yo no lo he visto, lo hago. Me retracto y borro lo que he dicho».

El autor gaditano afirma sentirse tranquilo y no esconderse porque la gente en Cádiz sabe cómo es y espera que la polémica no llegue a los tribunales, aunque reconoce que Romay tiene pleno derecho a denunciar lo que considere. No obstante cree «que la ley me puede asistir en estos aspectos mucho más de los que dice ella», indica refiriéndose a la edil de Fiestas.

La publicación

En el polémico artículo, el corista vierte una serie de acusaciones sobre la influencia de Romay así como comentarios hacia la indumentaria que lució la concejala durante la Gran Final del Concurso del Falla, con la que quiso retratar a la estatua de la Diosa Gades.