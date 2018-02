Jordi Évole ha sido uno de los invitados estrella en esta Gran Final del Concurso del Falla. El director de ‘Salvados’, el programa de La Sexta, se ha estrenado y verdaderamente estaba “impresionado” con lo que veía sobre las tablas del Teatro de los ladrillos coloraos. “Me está encantado. Me parece una barbaridad espectacular de arte, de talento. Me he quedado impresionado, el que entra aquí, entra en otro planeta donde todo es creatividad y talento”, asegura muy entusiasmado.

Disfrutaba con la chirigota de Vera Luque y con la comparsa de ‘Los prisioneros’. Aplaudía al cuarteto de Gago, Moreno y Cossi. Adaptación total. Pero es que su afición por el Carnaval viene de hace ya bastante tiempo. “Hace muchos años a través de un amigo llamado Luis, que somos vecinos, me he ido aficionando. Al día siguiente me manda las partes del Concurso que más me han gustado. En mi cuenta de Twitter iba colgando las que me gustaban, y eso le llegó a mi amigo Manu Sánchez, y me dijo que me viniera. Y aquí he acabado”.

«Está bien que os riáis; y cuando me toque a mí, a mamarla, como se dice aquí»

Évole ha sacado la cara por algunos chirigoteros. Por ejemplo, aplaudió la idea de Antonio Álvarez ‘Bizcocho’ y de su chirigota ‘No te quemes todavía’ pese a las críticas de algunas asociaciones que lo consideraban una falta de respeto a los inmigrantes. También él, como catalán, ha tenido que aguantar la guasa y la carga gaditana a los nacionalistas, a Puigdemont y a Jonqueras.

Y lo aplaude, como no podía ser menos. Tanto, que la polémica le ha “sorprendido. El Carnaval es eso, es transgresión. En Cataluña tenemos el rey carnestoltes, que es súper cruel con las autoridades. No sé por qué ahora son sorprendemos que de en Cádiz se rían de nosotros, sólo faltaría. No somos intocables. Me parece genial que en Cádiz os riáis completamente de todo, porque todos debemos pasar por el aro. Y el día que me toque a mí, pues a mamarla, como decís por aquí”.