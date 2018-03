Manolín Santander y Adrián López ‘Waxi’ son dos de los rostros más reconocidos de la comparsa de Juan Carlos Aragón. Estos ‘mafiosos’ antes fueron grandes chirigoteros y esa frescura y naturalidad se nota en las nuevas creaciones del creador de ‘Araka la Kana’. Estos dos carnavaleros, más allá de encasillarlos en una modalidad, son los protagonistas del primer Facebook Live de LA VOZ. A lo largo del mes, los seguidores del perfil de ‘Facebook’ de LA VOZ podrán tener acceso a entrevistas en directo con los protagonistas de la actualidad, con la posibilidad de realizar las preguntas que deseen. Puede entrar en la página pinchando este enlace y dando a ‘me gusta’ tendrá acceso a todos los contenidos en su muro.

Han reflexionado sobre el momento actual del Concurso, del que tienen una visión negativa por el hooliganismo que ha invadido al Falla y la aparición de los ‘ofendiditos’. Recuerdan sus inicios, ofrecen información exclusiva sobre aquella ‘comparsa divina’ que empezó Aragón y que al final cambió por ‘La guayabera’. En una amplia entrevista, destacan el nuevo sello de su grupo y la contención del autor para no decir barbaridades.

Y eso que “esta es la comparsa más gamberra y canalla de los últimos cuatro años”. “Puedes hacer una comparsa muy loca, cantar barbaridades, que está muy guay, pero luego quedas el once. Se pueden decir las cosas de otra manera y llegar más arriba”, entienden estos dos jóvenes comparsistas que se desmarcan de la agresividad de otras comparsas de su autor. La seña de identidad de los mafiosos, antiguos millonarios y peregrinos, es “la forma de cantar y como lo decimos. Juan Carlos ha tenido siempre grupos muy agresivos, y nosotros podemos cantar sonriendo. Tener el punto de garra sin sufrir”, “y eso nos permite interpretar”, refrenda Waxi.

Juan Carlos Aragón comienza la comparsa en marzo

En las anteriores finales “no hemos repetido nada y vamos a seguir por el mismo camino. No todos los grupos tienen la facilidad que de un autor les traiga todas las coplas antes de terminar el año. Juan Carlos Aragón comienza la comparsa en marzo“, adelantan. “Hemos hecho un trabajo previo muy duro y mientras los demás están metiendo letras nosotros repasamos”.

Los dos aspiran “a lo máximo en la final. No firmamos el segundo premio. El tercero de ‘Los peregrinos’ nos dolió un poquito pero nos lo pagó la reacción de la gente”. Y se encontrarán con Tino Tovar, del que lamentan su marcha pero la respetan completamente. “Es una pena que se retire, pero cuando un autor necesita un descanso hay que respetarlo. Porque llevar una obra nueva cada año conlleva una enorme responsabilidad, con mucha exigencia”.

No se ven en otra comparsa porque “ésto es una familia y nos hemos hecho a ella. Combinamos la juventud de buenos amigos con la veteranía de gente como nuestro ‘Tito’ Ramoni, que tiene tantas finales como yo años: 26″.

“Nos encanta la chirigota”, reconoce Waxi. “Este año montamos la antología de chirigotas de Juan Carlos y disfrutamos muchísimo. A veces hacer reír es más satisfactorio que recibir un ovación”. Entienden los problemas actuales de la modalidad. “Es que pasa algo y a los dos segundos hay quinientos mil chistes en la red. Y luego están los ofendidos del mundo mundial. Se han ofendido más la gente de Loreto que los que cruzan el Estrecho. Cada vez se ofenden más”.

“Se veía venir. Cuando al humor le pones la primera traba”.

Y es que “está bien que se expanda el Carnaval, pero cada vez tenemos más problemas. Nos acusan en televisión y sólo somos doce personas que cantan coplas en una cuidad donde es tradición. Se nos está yendo de las manos. Esto va a pegar un reventón y no sé por dónde va a salir”, lamenta Manolín.

“Hay un afán de protagonismo muy grande en la gente. Gritos, cánticos que no vienen a cuento”, confirma Waxi. “Y no os digo lo que yo paso para empezar, que tuve tres intentos el primer día”, comenta Santander. “Me gusta que me animen, pero venimos a cantar y necesitamos silencio. Es un Concurso de calidad de coplas muy bueno, pero fuera de eso es el peor Concurso de la historia. Porque se están viviendo cosas muy raras, en el aficionado, el concurso paralelo en internet, que si tiro a la otra… vamos a disfrutar un poquito que esto es Carnaval. Y creo que mucha gente que ha llegado nueva no sabe de qué va el rollo”.

Manolín luce una enorme sonrisa por el pase de ‘Los mafiosos’ pero le queda el sabor amargo del cajonazo al Bizcocho y a su padre. “Me sorprendió bastante porque era un chirigota que había gustado y estaba en las quinielas. Pero tiene una línea muy complicada que es el humor negro. Y con que haya dos en el Jurado que lo pasen regular… Me parece lamentable lo que pasó en el Teatro, los gritos contra el Jurado. Y mi padre me da pena porque en semifinales fueron de categoría y para mí hay chirigotas peores en la final”.

PUEDE VER LA ENTREVISTA COMPLETA PINCHANDO ESTE ENLACE.