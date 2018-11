Lo piensan muchos de los aficionados al Carnaval de Cádiz, gran parte de los autores e incluso algunos miembros del Patronato encargado de la organización del Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla. Los casi dos meses de duración que va a tener el próximo certamen de coplas de 2019 es “un disparate”. Con estas palabras lo califica precisamente Francisco Javier Ramírez, autor de la comparsa ‘La manada’, sumándose así a las críticas realizadas por otros compañeros desde que se dio a conocer el polémico calendario . “Es un disparate cantar un día y no volver a hacerlo hasta el mes siguiente, ni para nosotros ni tampoco para los grupos de la cantera del Carnaval de Cádiz, que van a tener el mismo problema. Creo que no beneficia a las agrupaciones este sistema”, apunta el autor, que defiende el modelo anterior del COAC, con nueve grupos por día y al que le toque cantar tarde, pues le tocó. “De unos años para acá, todo se ha hecho mal. Todo se está complicando en exceso y las agrupaciones y los autores deberíamos de dejar de meternos en la organización, y dejarla en manos de otros. Nosotros tenemos que centrarnos en escribir y cantar”, apuntó.

Germán Rendón, autor de OZBDC, también pone de relieve las desventajas de un concurso de agrupaciones tan largo como el del próximo año 2019 y destaca las futuras consecuencias que puede tener la alta participación de grupos en años venideros. “Me parece que un Concurso tan largo no repercute positivamente en los grupos, ya que pasa demasiado tiempo entre una fase y otra”, apunta, a la que vez que pone sobre la mesa la aprobación de la fecha fija para el Carnaval de Cádiz. “No podemos estar dependiendo de la fecha para organizarnos, lo primero que hay que plantear para debatir es la fecha fija para el Carnaval y buscar una solución de futuro que evite lo que va a ocurrir este año”, agrega el autor, que también critica la figura de los cabezas de serie. “Han perdido el sentido que tenían, ya que este año con las ausencias de las agrupaciones y los cambios de grupos, habrá agrupaciones cabezas de serie que hayan quedado cuartas o quintas en cuartos de Final. Es un sinsentido”, apunta.

Por su parte, Antonio Rivas, que este año asumirá la autoría de un cuarteto y que forma parte del Patronato del Carnaval de Cádiz, cuestiona incluso el calendario aprobado. “El problema es que con el número tan alto de participantes, o se hacía así, o se obligaba a los grupos cabezas de serie a cantar mucho más tarde, ya que el reglamento recoge que deben actuar en último lugar. Así que por no perjudicar a los cabezas de serie, decidimos ampliar el número de días del certamen”, explica el portavoz de Antifaces de Oro. Rivas comprende las críticas ya que asegura que él mismo considera “excesivo” el tiempo de Concurso y que incluso es una desmotivación como autor. Sin embargo, a día de hoy no ve más solución más allá de plantear a los cabezas de serie la posibilidad de cantar más tarde. “Si todos están de acuerdo en cantar más tarde, no habría problemas en meter más grupos por día y acortar la fase preliminar”, agregó.

Además, considera que hay otros aspectos que hay que revisar para los próximos años, como la recompensa en derechos de retransmisión que reciben los grupos que no consiguen demostrar cierto nivel o el sistema de cabezas de serie, entre otras cuestiones. Asimismo, también critica el hecho de que algunos autores den su opinión en los medios de comunicación y no participen en las reuniones de los colectivos donde se abordan muchos de estos aspectos.

Con respecto a las críticas por el afán lucrativo de crear un Concurso con esta extensión, Rivas asegura que, “en este caso, es el Ayuntamiento de Cádiz el que se lleva todos los ingresos que genera el Concurso, así que a nosotros no se nos puede achacar que lo hacemos por dinero”, se defendió.