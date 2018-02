Este miércoles salían las puntuaciones de las comparsas en el Concurso del Falla. Se hacían oficial los puntos otorgados por los vocales del Jurado presidido por Jesús Monje. Y para ‘Los mafiosos’ dejaba dos lecturas: la comparsa fue primera desde el principio al término del Concurso, pero también fue la peor puntuada en la Gran Final del viernes.

Juan Carlos Aragón asegura que tanto él como sus componentes “éramos conscientes de que nos jugábamos el premio” con el segundo pasodoble a la cruz, en el que realiza una crítica a la iglesia y al mundo cofrade (Puede ver AQUÍ). “El Jurado ha hecho una valoración técnica por encima de su devoción, que salió a relucir en la Final y por eso fue la fase peor puntuada, pero ya estaba sentenciado el pase antes”.

Critica ese sesgo ideológico que impide mantener una objetividad y una imparcialidad a la hora de puntuar. “Sabiendo de las nociones del Jurado decidimos cantar el pasodoble de la cruz en último lugar, por si no se puntuaba como se debía, técnicamente, ya no había mucho margen de bajada. Éramos conscientes de que nos jugábamos el premio”.

El día anterior se planteó otra posibilidad y tras un largo debate se decidió seguir hacia adelante. “En el Jurado había algún pez gordo por lo que me cuentan. Yo propuse una alternativa porque teníamos otro pasodoble. Pero el grupo me dijo que no. A lo mejor hacíamos otra cosa más blandita y no ganábamos. Y que ellos querían ganar así, que era el ADN de la comparsa. Y si no, pues no ganábamos. Eso me llenó de orgullo como nunca. Me vine arriba y estoy orgullosísimo de que hicieran eso. El miedo a perder el premio existía pero pudo más las ganas de plantar el ADN de la comparsa en la Final”.

Aragón recuerda como nació la comparsa. “Fue una idea que surgió sola en plan broma. Empezamos a tirarnos pildorazos en plan mafiosos y cuando nos dimos cuenta teníamos una gran idea para una comparsa desenfadada y rica a la vez, simpática, con posibilidades narrativas, teatrales. Es lo mismo de siempre pero contado de otra forma, más divertida para el grupo y para mí”.