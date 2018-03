El coplero con mayúsculas, Antonio Martín, despide esta noche oficialmente el Carnaval de Cádiz en la plaza de San Antonio. El Dios Momo, encarnado por Antonio Martín, ha partido junto a todo su cortejo desde la plaza de San Juan de Dios a las 20.15 horas para recorrer las calles Nueva, San Francisco, plaza de San Francisco, Tinte, Sagasta y Ancha hasta culminar en San Antonio.

El público ha abarrotado la céntrica plaza gaditana para asistir a un pregón «muy del gusto de los gaditanos». Antonio Martín ha querido rodearse de amigos y destacadas figuras del Carnaval como la chirigota del Love, Las Niñas de Cádiz, Julio Pardo, Alejandro Sanz, Niña Pastori, Manolo Morera y Ana López Segovia.

Con un pregón crítico y emotivo, el Dios Momo ha querido repasar algunos de los momentos que han marcado la actualidad: «Pero todo aquí no es con el takatakatá chin chin pompom, vámonos cantando tangos gaditanos… no… a los que así piensan de nosotros, desde el empresario Tamarit que te vi, un mojón pa ti, hasta ese que se pasea por Bruselas con una fregona en el coco, pasando por todos los que nos desprecian sin más, desde la Cuna de la Libertad yo les diría que el gaditano se muere si deja de cantar, pero cantando defiende el pan, su libertad y su vía…»

«Y es que en Cádiz, un grupo de amigos sentados a la mesa, dicen más verdad en una sola copla que todo un parlamento de golfos, corruptos y sinvergüenzas…blam, blam… como diría el gran Libi: He dicho»

Antonio Martín se ha despedido del Carnaval de Cádiz 2018: «Cuando todo quede reducido a cenizas… mi alma coplera seguirá rondando tus calles como el Levante y el Poniente… sin saber siquiera si en verdad me he ido o me he quedado contigo y a tu vera para siempre… Perdóname, Cádiz mío…»

Como broche de oro, Alejandro Sanz y Niña Pastori han interpretado el tema ‘Cai’