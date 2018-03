El Caranval de Cádiz tiene sus propios recursos para reírse hasta de su sombra. Y hace ya dos años salió una callejera ‘Los Balconettis’ cuyo tipo representaba a ese vecino amargado por el ruido y por las molestias diversas que ocasiona una tromba de gente ocupando las calles del centro de Cádiz durante una semana. El conflicto entre vecinos con los carnavaleros y aficionados no solo se mantiene sino que se encona.

Durante el Carnaval de 2018 que acabamos de terminar se han producido algunos hechos violentos, como el que vivieron precisamente dos de los componentes de la chirigota que representó al citado tipo de los ‘balconettis’ (si se admite la licencia de llamarlos así de ahora en adelante). En su caso, se encontraban el jueves de Carnaval, un poco pasadas las once y media de la noche, en la calle Sargento Daponte, cuando un vecino tiró un petardo que por poco hiere a una señora que se disponía a escuchar a una ilegal.

El conocido chirigotero Juan Manuel Bocuñano, miembro de la agrupación agredida, que este año ha ido de ‘La venganza de Don Ramón de Carranza’, explica que ni siquiera habían terminado de afinar la guitarra y que sin mediar palabra lanzaron un petardo “y bien grande” desde una ventana. Bocuñano asegura que siempre ha abogado por el diálogo y que entiende que los vecinos estén molestos: “pero se habla y nos vamos a otro lado a cantar”. Lo que sí reconoce el chirigotero que si las agresiones siguen en aumento tendrán que tomar “por desgracia” otras medidas, como “denunciar a la policía”. Hasta ahora se ha huido de esto porque sería judicializar el Carnval, aún más, pero “cuando pasan estas cosas, en las que se pone en riesgo la seguridad de las personas, hay que intervenir”.

En el otro lado de la polémica se encuentra el presidente de la asociación de vecinos Cádiz Centro, Francisco Gómez, quien rechaza “por supuesto, toda violencia en las calles de Cádiz, venga de quien venga”. Gómez apunta que si algún vecino está descontento, algo totalmente comprensible también, que tomen otras medidas como llamar a la Policía Local. “Claro que tampoco sabemos si han llamado y no han encontrado respuesta. Es un tema complicado”. El representante de los vecinos del centro de Cádiz reconoce que el ambiente está cada vez más crispado “porque todo tiene un límite. No sabemos cómo encontrar la manera de compaginar el ocio con el derecho al descanso de los gaditanos”. Gómez no solo se refiere al ruido, sino a la cantidad de suciedad de las calles o al “escándalo de la carpa”, que van en aumento.

Otros como los integrantes de ‘El showmancero’; Andrés Ramírez, David Medina y Abraham Andrade denunciaron hechos similares, aunque menos peligrosos en su Facebook: “Anoche tuvimos un percance en la calle Armengual. Cuando estábamos cantando en la puerta lateral de la Iglesia de San Lorenzo, alguien nos tiró un cubo de agua sin previo aviso”. Acompañan el texto de un vídeo en el que se ve cómo cae el agua desde arriba, al parecer, desde la propia iglesia.

“A pesar de todo seguimos cantando, pero ante el segundo cubo desistimos. Parece que los cubos vinieron desde la vivienda que hay en la propia iglesia. Es lo de menos. Lo triste es que esto ocurra siempre con las agrupaciones callejeras del carnaval. ¿Qué ocurriría si a alguien se le ocurriera tirar un cubo de agua cuando el paso de una procesión lo despierta a las 3 de la mañana por ejemplo? Seguramente a esa persona le caería una buena multa como mínimo. (…) Autoridades, actúen por favor!!”.

Abajo puede ver a ‘Los Balconettis’ (2016), retrato en clave callejera de los vecinos sufridores durante la semana de Carnaval de Cádiz: