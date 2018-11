Dave, el concursante de Operación Triunfo, es sin duda uno de los rostros más carismáticos del programa pese a su eliminación hace ya varias galas. El gaditano, residente en Sanlúcar de Barrameda, se ha ganado el cariño de compañeros y de los miles de fieles del espacio televisivo. Y ha tenido a muchos carnavaleros pegados a la pequeña pantalla, a la espera de ver con qué copla les sorprendía. Sí, copla de Carnaval, no canción popera ni reguetonera.

Por OT han pasado grandes ‘picaos’ como Miguel Nández, Manuel Carrasco o Guille Barea. Pero las cámaras le han prestado más atención a este joven de 20 años que se ha animado con letras míticas como ‘Con permiso buenas tardes’, de Los Piratas. Y también con otros pasodobles menos conocidos de ‘El perro andalú’ y ‘Los de gris’. Una vez que ha abandonado la academia, su personalidad, todo un torbellino, está arrasando en la calle y en las redes sociales.

Dave ha sido uno de los primeros invitados del programa ‘Tangos y pasodobles’, de la Cadena Cope en Cádiz (puede escuchar AQUÍ el programa completo). Entrevistado por Reyes Calvillo, ofrecía algunas gotas de su ingenio y sobre todo conocimiento del mundo carnavalesco. Es tal su fiebre que “cuando vi que Operación Triunfo terminaba en diciembre dije: ‘¡ole, no me pierdo los carnavales!'”.

Salió con el Catalán en el Falla

Nació en la plaza del Palillero si bien se ha criado en Chiclana. “He vivido en tantos sitios… en Cádiz era el ‘Sanluqui’, en Málaga me llaman el Cadi…”. Y en todos esos lugares dejó su sello. “Yo soy carnavalero de escuchar e ir al teatro. Mi abuelo, cuando en tiempos de Franco el Carnaval estaba prohibido, dormía todas las noches en el calabozo. Y mi abuela es María Sánchez Cañamaque, un apellido muy relacionado con el Carnaval”. Tanta es su afición que, “con mi primer sueldo, a los 13 años, invité a mi madre a la preliminar del Falla“.

Ya hace dos años salió en la comparsa de Paco Trujillo ‘Catalán’, ‘Los cafres’ (2017), “y este Carnaval me hubiera apuntado de nuevo con mi chirigota ilegal de Rota”. Esa afición ha tratado de exportarla a través de un altavoz como el de Operación Triunfo. “Mi objetivo era que la gente conociera mi música, y el Carnaval que, pese a estar en expansión, siempre se le puede dar más. Hay gente que no conocía el Carnaval y ahora lo conoce. Y hasta en Andalucía, gente que por primera vez escuchó un pasodoble en OT y se lo ha aprendido de memoria. Me llena de orgullo ser un embajador.

Dave tenía pensado para una tercera nominación, o si se clasificaba para la final, interpretar el tema de Jesús Bienvenido ‘El rey de la calle’, “que lo han cantado Pasión Vega e India Martínez. Por los pelos no lo he cogido”. Eso sí, insiste en su ídolo. “Martínez Ares es mi favorito de toda la vida, es ‘Don Antonio'”.