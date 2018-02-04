Este domingo a las 13 horas ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz el sorteo para definir el orden de actuación del lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de febrero. El orden de las 27 agrupaciones que han pasado a semifinales sería el siguiente:
ORDEN DE ACTUACIÓN DE SEMIFINALES
DÍA 5 DE FEBRERO
CORO ROCKOLA
CHIRIGOTA LOS BRUJOS TITI
COMPARSA PUEBLO LLANO
CUARTETO EL EQUIPO A MINÚSCULA (COMANDO CALETI)
COMPARSA LOS PRISIONEROS
CORO VIVE,SUEÑA,CANTA
CHIRIGOTA LOS QUITAPUPAS
COMPARSA LOS ANGELES DE LA GUARDA
CHIRIGOTA UNA CORRIDA EN TU CARA
Día 6 DE FEBRERO
CORO LOS CHIMENEA
CHIRIGOTA NO TENEMOS EL CONGO PA FAROLILLOS
COMPARSA EL PERRO ANDALU
CUARTETO ELTRÍO
COMPARSA LOS MAFIOSOS
CORO DON TARATACHIN
CHIRIGOTA ESTE AÑO NOS VERÉIS EN EL ALTAR
COMPARSA TIC–TAC,TIC-TAC
CUARTETO LOS DE LA GRAN PUÑETA
Día 7 DE FEBRERO
CORO TIEMPOS MODERNOS
CHIRIGOTA CAI DE MIARMA (7,20)
COMPARSA LOZ ZINCALÉ
CUARTETO LO MISMO NOS VEMOS EN EL CANO QUE EN CLASES DE PIANO
CHIRIGOTA GRUPO DE GUASA
CORO EL DIABLO SE VISTE DE CORO
COMPARSA LOS CAMPANEROS
CHIRIGOTA ¡QUE CALÓ!
COMPARSA NI LOS BUENOS SON TAN BUENOS, NI LOS MALOS SON TAN MALOS