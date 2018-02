“La evolución que he visto es la habitual, de menos a más. Es la evolución que todos perseguimos y a veces se consigue. Pero bueno, muy bien, la verdad que muy contento”, descata Antonio Martínez Ares después de la actuación de la comparsa El perro andalú en el Falla.

“Esta comparsa es más reivindicativa. Hay que pensar que el perro tiene que ladrar muchas cosas entonces es una obra que tiene mucho tinte político pero también tiene mucho tinte social. Y sí, no le queda otra, es que al perro no le queda otra”, destaca.

En referencia al segundo pasodoble del paso de cuartos el autor resalta que el amor está en cualquier parte y “sé de gente muy allegada que ha vivido esa historia y se encuentra a veces con un muro, que es de su propio gremio, por llamarlo de algún modo”. Y ahí es donde realmente tiene un serio problema porque no quiere dejar de ser un sacerdote pero está enamorado.

En referencia a los cuplés, Martínez Ares apostilla que no le cuesta escribir cuplés. “Los comparsistas tenemos que cargar con el San Benito de los cuplés, pero bueno que no pasa nada, uno no ha nacido para todo, si no tengo gracia no la tengo y ya está”, dice mientras sonríe.