En los últimos años es muy habitual ver alguna que otra cara conocida sobre las tablas del Falla haciendo un cameo como figurante durante una actuación. Todo el mundo recordará cómo el cuarteto del Morera sorprendía al público en el año 2014 poniendo en escena nada menos que a la cantante India Martínez en su ‘Clínica privada Sana Sana Culito de Rana’. Este año la comparsa de Juan Carlos Aragón ha subido al escenario al actor Pepo Oliva, quizás no demasiado conocido pero con una amplísima carrera profesional.

Madrileño de nacimiento y gaditano de adopción a los 26 años se enamoró de Cádiz y, junto a su mujer, no dudó ni un segundo en coger su furgoneta, su moto y una perrita que por aquel entonces les acompañaba a todos lados y venirse al sur a vivir junto al mar. Hoy ya llevan casi tres décadas en Puerto Real de donde son sus dos hijos. Sin embargo, su afición al carnaval de Cádiz es relativamente reciente, en concreto desde hace cuatro años de la mano del cantautor Javier Ruibal quien le enseñó la esencia de las ilegales por las calles de la ‘Tacita’ durante la semana de Carnaval. Desde entonces no falta ni un año a su cita con las callejeras. Este año ha vivido una nueva experiencia como figurante durante una cuarteta del popurrí de la comparsa ‘Los mafiosos’ de Juan Carlos Aragón. En declaraciones a LA VOZ asegura estar encantado con la invitación que este año le han hecho desde la comparsa y no duda en prestarse a seguir apareciendo en cuantos pases tenga la oportunidad.

Sus últimas apariciones en televisión han sido interpretando a Antonio en la serie ‘Allí abajo’ aunque muchos lo reconocerán por papeles como Goyo en ‘Cuéntame cómo pasó’, Samuel en ‘Los Lunes al Sol’, Morales en ‘El comisario’, Manolo en ‘Hospital Central’, Esteban en ‘Periodistas’, o Luis Bermejo (padre de Valle) en ‘Compañeros’.

No fue este el único cameo durante la actuación de la comparsa de Juan Carlos Aragón en la noche del lunes. El actor Mario Ayuso, más conocido como Bruto Pomeroy, también se paseó por las tablas del Falla, encarnando a un banquero, durante la interpretación del popurrí de ‘Los Mafiosos’. Bruto Pomeroy ha participado en películas como ‘El día de la Bestia’, ‘Muertos de risa’ o ‘El milagro de P. Tinto’ así como en la serie ‘El Comisario’.