El Concurso del Falla necesita una revisión. En mayor o menor medida según quien lo mire y quien deba acometer esa reforma. La concejala de Fiestas María Romay hacía un balance muy positivo del COAC de este 2018. A su juicio, no ha existido improvisación en la toma de decisiones. Que el certamen no arrancara el 7 sino el 9, la eliminación del intermedio en semifinales y final, la aparición y desaparición del logo, la inclusión de los primeros premios de la cantera en sesiones de adultos, “no son decisiones que se tomen durante el Concurso”, asegura la edil. Además, las fórmulas han resultado exitosas, como el ‘apto y no apto’ en preliminares “que permite escuchar a todas las agrupaciones en igualdad de oportunidades”, por lo que se mantendrá en fechas venideras.

Lo que no le convence, como ya ha afirmado en entrevistas anteriores, es que no sea un cabeza de serie el que cierre la sesión de preliminares sino una modesta, por lo que dejaba el Falla “un poco solitario”. Cuestiones que se plantearán en sucesivas juntas, si bien ha sido “el calendario el que nos ha impedido mayor margen de maniobra” y eso ya no supone un problema para el próximo año.

Pese a todo, las voces de los protagonistas han recrudecido su opinión crítica este último mes. El ambiente se ha enrarecido. “El teatro está perdiendo el olor a Cádiz”, reconoce Romay. “Es mejorable. Hay noches muy frías, como apuntan las agrupaciones. Pero esto tiene difícil encaje, entre garantizar los derechos de las personas que quieran disfrutar del arte del Carnaval y sin dejar de perder el liderazgo ni el protagonismo de nuestra fiesta”.

Se propone como fórmula mágica que se destinen más entradas a la venta en taquillas y menos por internet. En teoría, esto favorece a los gaditanos, que tienen los billetes a pocos metros de casa y por tanto más facilidades que los foráneos. Sin embargo, el equipo de Gobierno mantiene que los datos no refuerzan esa opinión, sino que incluso se contraponen. “Alrededor del 60% de las entradas tanto de taquilla como de internet lo compra la gente de fuera. ¿Por qué si el punto de venta está más cercano ese porcentaje no es mayor?”, reflexiona María Romay. “Habrá que hacer un análisis más amplio y profundo. En mi barrio me comentaban aficionados que no tenían dinero para comprar las entradas”. Y es que la ciudad de Cádiz no tiene gente ni capacidad económica para llenar el Teatro Falla durante un mes de Concurso.