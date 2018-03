ACTUACIÓN EN LA FINAL DEL CUARTETO EL TRÍO

El cuarteto de los niños llegó justísimo a la Gran Final y así se evidenció en la cortísima parodia, en contenido y duración. Continuaron la historia autobiográfica y al final se les pasó inscribirse en el concurso, por lo que están viendo en casa la Final. Pero se vienen arriba y deciden sacar el cuarteto para la calle, por lo que deciden llamar de nuevo a algunos de los candidatos que pasaron el casting en los anteriores pases, todos ellos interpretados por el incombustible Pedrito Tamayo.

La gente estaba fundidísima y no entraba al trapo del cuarteto. Hasta que en el tema libre, en un alarde de carisma encomiable, metido en el papel de la Gogó del Corralón se dirigió directamente al patio de butacas diciéndoles: “Señores, vamos a levantarnos que la vida es muy corta y hay que disfrutar. Vamos a imaginarnos que tenemos catorce años y es la primera vez que salimos de juerga. Venga, arriba, que mañana no se trabaja, que somos funcionarios todos”. Y así fue. A las seis de la mañana, el público despertó, se puso en pie y volvió a echar un buen rato con las pamplinas del cuarteto como si fueran las diez de la noche. Les faltará repertorio, pero a arte y poca vergüenza no hay quien les gane.

ACTUACIÓN EN SEMIFINALES DEL CUARTETO EL TRÍO

VALORACIÓN: A LA FINAL

El cuarteto de tres de Borja, Yerai y Pedrito prosiguió con su simpática historia autobiográfica confirmando las buenas sensaciones de sus dos actuaciones anteriores. En la metaparodia, Borja, que es el autor, ya tiene la parodia casi terminada y llegan Pedrito y Yerai para ensayar. Tienen que meter en el repertorio algo que no toque nadie y se les ocurre meter un cactus. Con mucha guasa, van proponiendo temas inéditos, como Andreíta o Puigdemont. Fantasean con pasar a semifinales y cantar entre Martínez Ares y Juan Carlos Aragón. Durante la bien hilada parodia, con su rima y su sentido, Pedrito volvió a sacar los pies del tiesto interpretando a una coñeta primero y luego al perro andaluz, llegando incluso a morderle el pie a Borjita. La gente muere con el indudable arte de este cuartetero, pero quizá tanto histrionismo está de más cuando la calidad del texto es suficiente para hacer reír, como es el caso.

YO QUÉ JÉ

En el tema libre siguieron con el casting para seleccionar un nuevo cuartetero. Y hasta ahí llegó el cuarteto, dando paso al espectáculo de variedades copado por un Pedrito frenético encarnando a la Gogó del Corralón, que hizo las delicias del público, poco exigente en lo que al humor se refiere. Estarán en la final, no hay duda, pero cuanto más bailan y menos hablan, más se alejan sus posibilidades de ganar el concurso.

ACTUACIÓN EN CUARTOS DEL CUARTETO EL TRÍO

VALORACIÓN: A SEMIFINALES DEL TIRÓN

El cuarteto autobiográfico de los niños lo es por partida doble. Por un lado, se representan a sí mismos durante el proceso creativo que antecede a la presentación de su obra en el Falla; por otro, hay en el argumento una tensión no resuelta entre la apuesta por el cuarteto clásico de Valdepeñas (Yerai) y los desvaríos saineteros de Pedrito que también se refleja efectivamente en su actuación real. En la parodia, triunfa el cuarteto clásico, rimado, con guión y muchos golpes localistas originales de mucho mérito, como cuando ponen un felpudo de Martínez Ares porque estaban hartos del de Bienvenido o cuando estudian con gran maldad el reglamento del COAC.

EL SHOW

En el tema libre, lamentablemente, en la lucha entre el cuarteto clásico y el espectáculo de variedades, esta vez ganó por goleada lo segundo. Empiezan a llegar los primeros candidatos para el casting del cuarto componente. El fantasma de Carmen La Nerviosa afloró de nuevo con el protagonismo absoluto de un Pedrito totalmente desatado, primero como el candidato Carlos Duti, un soldado totalmente majara y después como el Maluma del Barrio de Santa María, que baila flamenco reggaetonero. Esperemos que a la próxima sea Yerai el Valdepeña el que se lleve el gato al agua y vuelvan a la buena senda cuartetera que demostraron dominar a la perfección al principio de la parodia.

ACTUACIÓN EN PRELIMINARES DE EL CUARTETO EL TRÍO

VALORACIÓN: APTO

El metacuarteto. Parodia autobiográfica con mucho arte y plagada de referencias carnavalescas y surrealistas. En este caso, lejos de la tónica general hasta el momento en la modalidad, el gran carisma de los cuarteteros no es su único recurso y el texto tiene un peso importante en la representación. La premisa es sencilla pero efectiva: Borja Romero en bata en el sofá de su casa lamentando que su hermano Iván los haya dejado tirados y se haya ido con el Morera. Pedro Tamayo y Yerai pasan por allí y se plantean sacar el cuarteto los tres a pesar de todo. Tras darle muchas vueltas al nombre apuestan por la sencillez de antaño: Los piratas, iban de piratas; Los hombres lobo, de hombres lobo; pues ellos se llamarán El trío.

DE MÁS A MENOS

Tras la sugestiva parodia, decayó el interés con dos cuplés que no rompieron en absoluto y un tema libre simpático pero irregular. Momentazo cuando deciden hacer un casting para buscar al cuarto componente y publican un anuncio en internet. Se sorprenden al verse pronto desbordados por las candidaturas. Se comprende el aluvión de solicitudes al desvelarse los términos del anuncio: “Se busca hombre simpático para trío”. Buenos reflejos de Borja en la cuarteta final al interrumpir rápidamente el toque de guitarra al percibir que no estaban cantando en el tono.

