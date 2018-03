ACTUACIÓN EN SEMIFINALES DE LA COMPARSA LOS CAMPANEROS

Tras tres intentos, siguió sin sonar compacto el coreado de la presentación. Empiezo a pensar que lo han ensayado así. Más allá de este detalle, actuación de ‘Los Campaneros’ rayó a gran nivel, con dos potentes pasodobles y un muy buen cuplé. El primer pasodoble, escrito en un lenguaje completamente coloquial, consigue recrear a la perfección la situación que describe el traslado de un niño de su cama a la casa de la abuela, las indicaciones del padre a la que se encargará su cuidado el resto del día. La mantita, la mochila con el desayuno, Apiretal, cuadernos, el cuento… «Vete tranquila, con quién mejor va a estar que con su abuela». Una letra sencilla y efectiva que hará las delicias de muchas mujeres (y hombres) que se verán fielmente reflejados en la historia. La segunda letra, de una crudeza expresiva acorde al asunto, fue un contudente alegato contra la prostitución centrado en la figura del machito, el de las despedidas, el buitre carroñero que vuela por los polígonos. Para Kike Remolino, el putero es un violador que compra el silencio con dinero, el socio capitalista de la trata de blancas que no merece llamarse hombre. Resultó muy desigual la tanda de cuplés. El primero, de remate fallido, al nuevo iPhone. El segundo sobre la reunión del grupo de ‘Los piratas’ después de 20 años de su éxito. Con buenos golpes y un final de arte. La comparsa es, con mucho, de entre las más destacadas la de más fácil digestión. Esa simplicidad podría ser su mejor baza para colarse en una Final carísima, donde los rivales han apostado por propuestas bastante más complejas y elaboradas.

FOTOS: Pase de Semifinales de la comparsa Los Campaneros

ACTUACIÓN EN CUARTOS DE LA COMPARSA LOS CAMPANEROS

VALORACIÓN: A SEMIFINALES DEL TIRÓN

No acaba de cogerle el pulso a la presentación el grupo, que desde el principio suena poco empastado, lo que sorprende bastante puesto que durante gran parte del resto del repertorio sí que existe casi siempre una notable compenetración vocal.

EN BUSCA DE LA ORIGINALIDAD PERDIDA

Resaltaron por originales ambos pasodobles. En la primera letra, una madre de tres niños muy ruidosos va a pedirle disculpas a la vecina, una anciana que vive sola. La respuesta de la viejecita conmueve: “Vete para abajo con tus tres fieras, vivo sola y mis hijos solo vienen a primero de mes porque les conviene. Los tuyos que sigan que tus problemas son como música en mis oídos”. La segunda es seguramente la primera defensa de la lactancia a demanda que se ha hecho en el Falla. Porque, por extraño que resulte, hay mucha gente que se escandaliza cuando una madre da de mamar en público a su hijo.

Los cuplés, donde despuntó la mano chirigotera de Kike Remolino, brillaron por encima de lo habitual en la modalidad. En el primero, ante la carga que tienen que soportar por no haber visto Juego de Tronos, optan por comerse dos tripis y ahorrarse así todas las temporadas de duendes, dragones, zombies y enanos. En el segundo, flipan con el Cádiz desde que ha llegado Cervera, que les parece un equipo de galácticos, pero claro, todo es producto de los tripis que se tomaron antes.

Buen pase de la comparsa, que deberá dar un importante aldabonazo en semifinales para desalojar de la final a una de las cuatro comparsas que de momento parecen destacarse por el momento.

Fotos: Pase de Cuartos de la comparsa Los Campaneros.

ACTUACIÓN EN PRELIMINARES DE LA COMPARSA LOS CAMPANEROS

VALORACIÓN: APTÍSIMO

No hay vuelta de hoja en el título. Los campaneros son eso, campaneros. Kike Remolino ha reunido a su alrededor a una importante pléyade de voces galácticas para conformar un conjunto que, pese a todo, no suena compacto en una presentación que luce más como batalla de individualidades que como la obra colaborativa de un grupo.

Nada que ver con cómo suena el pasodoble por tenores. Así, sí. La música, de digestión rápida, se hace querer a la primera escucha. Piropo a Cádiz construido en forma de aliteración para presentar la comparsa, que es resultado de todo lo que la tacita le da al autor. En la segunda letra, original, el Falla toma la palabra para explicar al Liceo lo que es el carnaval de Cádiz y pedirle que siga acogiendo a coros, comparsas, chirigotas y cuartetos para que tantos andaluces emigrados puedan disfrutar de su fiesta en Cataluña.

Los cuplés, si bien simpáticos para la modalidad, no acabaron de aprovechar la música chirigotera y la predisposición del público tras el tolón, tolón de los pitos. Mejor el primero, a la particular forma de tañir las campanas de cada campanero gaditano. El de Muñoz Arenillas la toca con los palillos para no molestar a los vecinos. El segundo, flojito, reincide en el chiste ya oído del APTO no APTO en relación a la estatura de uno de los componentes de la agrupación.

No arriesgaron en el popurrí, efectista y de fácil comprensión y seguimiento, consiguiendo el objetivo deseado. Una comparsa que, sin ser la mejor escrita ni la mejor cantada, jugando bien sus armas podría dar la campanada.

FOTOS Pase de la comparsa Los campaneros por preliminares