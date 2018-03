ACTUACIÓN EN LA FINAL DE LA CHIRIGOTA GRUPO DE GUASA

La chirigota del Selu, tras un concurso donde no consiguieron destacarse de sus competidores en ningún momento, no dio ese golpe de efecto en la Gran Final que los pudiese meter en la pelea por el primer premio. De hecho, se les notó ligeramente desbordados por la situación, repitiendo un pasodoble y un cuplé y experimentando algunas dificultades en la interpretación del cuplé de estreno.

Una de las pocas sorpresas de la actuación fue la aparición durante la presentación del mismísimo Juan de Si me pongo pesao me lo dices, que resultó ser el piloto del Air Force Juan del presidente norteamericano.

El pasodoble repetido fue el de Rajoy de semifinales, que a decir verdad es una de las mejores letras que se han cantado en la modalidad. El segundo, a la ayuda al tercer mundo, continuó en esa línea irónica pero poco efectista que ha caracterizado a la chirigota más satírica y seria que Selu ha presentado al concurso. Tuvo sus golpes, como cuando dijeron con maldad que “esta gente del tercer mundo solo piensa en comer”. Al final, ordenaron que ningún país ayude al tercer mundo porque si no, a ver cómo les decimos a nuestros pobres que peor que ellos están los negritos.

Repitieron el cuplé de Terelu Campos que, como diría Kim Jong Un, tampoco era para tirar cohetes. El nuevo, para Putin, que es muy deportista y un portento físico, pero si ponen el escenario un plato de croquetas es el coreano el que pega catorce volteretas, tampoco quedará para la historia.

Visto lo visto, no parece que Grupo de Guasa esté en condiciones de optar al primer premio, aunque menos opciones parecían tener Los Tijeritas y al final les ganaron a Los enteraos. Es más, no fueron los únicos en ganarles. Como para hacer quinielas.

ACTUACIÓN EN SEMIFINALES DE LA CHIRIGOTA GRUPO DE GUASA

VALORACIÓN: NO ESTÁ CLARO EL PASE

Ante un público poco entusiasta, se presentó la chirigota del Selu que menos expectación está causando seguramente desde Pepe Trola.

Los latiguillos del pasodoble, exceptuando el de Kim Jong Un y su obsesión culinaria, no han cuajado, por lo que su repetición en cada pasodoble juega más en su contra que a su favor. La primera letra, a la carrera armamentística, contiene un golpetazo genial: “No fumamos, ni bebemos, todo es para comprar bombas. Algún vicio tiene uno que tener”. El resto, mantuvo ese tono irónico y crítico que caracteriza casi todo el repertorio, provocando más el asentimiento y la media sonrisa que la carcajada.

EL PASODOBLE BOMBA

El segundo pasodoble, a Mariano Rajoy, una auténtica joya, fue sin duda el mejor que han presentado al concurso. Mariano tiene la cabeza muy bien amueblada, pero los muebles son de IKEA. Todo el mundo esperando que dé explicaciones y Mariano en modo avión. No se le puede acusar de corrupción, porque él no acepta ni un descafeinado (y menos de sobre). Hay que protegerlo porque si no vamos a perder al único humorista que hace reír cuando habla en serio.

En los cuplés, sorprendentemente, también renunciaron a hacer reír apostando por la crítica. En el primero, Rajoy está acorralado por la corrupción y su mujer le dice que escuche música para relajarse, pero le ha quitado de en medio el CD de Presuntos Implicados. En el segundo, no se respeta el horario infantil en televisión, pues a cualquier hora sacan a Montoro metiéndosela doblada a toda España.

Exceptuando el primer pasodoble de semifinales, escasas coplas memorables más allá de la presentación y alguna cuarteta del popurrí ha dejado una chirigota para que, por su historial, el nivel de exigencia es máximo, por lo que su presencia el próximo viernes no parece clara.

ACTUACIÓN EN CUARTOS DE LA CHIRIGOTA GRUPO DE GUASA

VALORACIÓN: A SEMIFINALES DEL TIRÓN

Se desinfló un poco la chirigota del Selu una vez quemado el efecto sorpresa del tipo de preliminares. La presentación y el popurrí siguen siendo tan buenos como en su primer pase, pero tampoco convencieron esta vez pasodobles y cuplés, que ahora sí puntúan.

No destacó especialmente el contenido humorístico del primer pasodoble, al ciberespionaje, con palito final al gobierno por la Gürtel. Algo mejor el satírico segundo, a la libertad de prensa. Los periódicos tienen que ser protegidos porque si no, a ver qué usamos cuando se acabe el papel del váter. Después de cuatro letras, parece definitivamente fallida la apuesta por sacrificar musicalmente el pasodoble convirtiéndolo prácticamente en un monólogo cuando los golpes no cuajan.

Se quedó en simpático el primer cuplé, en el que los estudiantes de Ciencias Políticas tienen que ir a hacer las prácticas a Soto del Real, que es donde están los mejores políticos. En el segundo, Terelu Campos y su adicción a la comida. Le han regalado un reloj que cuenta los pasos, 10000 al día: los que da del sofá a la nevera.

Reacción más bien tibia del público a la propuesta de Selu, con más mensaje crítico y más sátira que nunca, pero algo falta de potencia cómica. Parece que necesitarán un muy buen pase en semifinales para meterse en la pelea por los premios..

ACTUACIÓN EN PRELIMINARES DE LA CHIRIGOTA GRUPO DE GUASA

VALORACIÓN: APTÍSIMO

Por primera vez la chirigota del Selu huye del estereotipo y cada componente representa a un personaje distinto. Sobre el escenario, el Air Force Juan, del que salen Trump (el Kichi de Nueva York) y Melania; les esperan Maduro, Putin, la reina Isabel II, Merkel y Kim Jong Un.

EL MOMENTAZO

La presentación fue, sin duda, el momentazo de lo que va de concurso. Al impacto visual del simpatiquísimo tipo, unieron una genial sucesión de pamplinas (¿quién nos iba a decir con lo malamente que íbamos en el colegio que llegaríamos donde hemos llegado?, el mundo va muy bien, la cosa está para tirar cohetes, el régimen norcoreano es para todo el mundo menos para Kim Jong Un…) que llevaron al éxtasis chirigotero a un público entregado desde que se abrieron cortinas. Y ya si tamaña genialidad se cierra con un “esta noche no me acuesto, que vengo de borrachera, que con el Trump, Trump, Trump”, el resultado no se puede calificar sino de obra maestra.

RESERVANDO FUERZAS

Los pasodobles se sacrifican musicalmente para dar cabida al mayor número de golpes posible. Aún así, la composición queda quizá demasiado desdibujada entre tanto parón y tanta parte hablada. Letras de preliminares para el cambio climático y la democracia, más de sonrisa que de carcajada, destacando más los chascarrillos que forman parte de la estructura del pasodoble que las propias letras.

Tampoco quisieron malgastar ningún cupletazo en esta fase sin puntos. No pasó de irónico el primero, en el que dicen haber donado todo lo ganado en su actuación en el mitin de Ciudadanos a la Asociación Tontos Sin Fronteras; en el segundo, simpático en su desarrollo aunque de discreto remate, Kichi se planteó quitar el hambre de inmediato y de momento ha empezado por los gatos.

El popurrí no funcionó quizá todo lo bien que podría, quizá penalizado por la relativa endeblez de los pasodobles y cuplés que lo precedieron. Pero realmente tiene mimbres para, en una actuación donde de verdad pongan toda la carne en el asador, causar mejor impacto. Por cierto, “no temedle al fin del mundo. Temedle al final de mes”.

